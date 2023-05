Alin Tișe: „Vom primi, așa cum v-am promis, bani pentru Spitalul Pediatric Monobloc”. Centrul de Transplant mai așteaptă

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că Spitalul Monobloc de Copii ar urma să primească finanțare, procedurile fiind în prezent în desfășurare.

Spitalul Monobloc de Copii va avea finanțare, a anunțat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, marți. Detalii suplimentare privind banii pentru construirea pediatric vor fi anunțate în curând, a arătat șeful forului județean.

„Vă dau o informație în premieră. În curând, o să vedeți, o să avem și finanțarea cel puțin pentru o perioadă de 1-2-3 ani, depinde cât vom putea lucra, finanțarea de care vă spuneam legată de Spitalul de Copii. În curând o să vă pot anunța că avem și această finanțare despre care vorbeam acum câteva luni.

Știți prea bine că acum câteva luni, Spitalul Monobloc de Copii nu a primit finanțarea pe PNRR și noi am rămas cu spitalul pentru a primi finanțarea pe altă axă și v-am spus atunci că durează câteva luni. În sfârșit, acum este ordonanță în dezbatere publică și prin aceasta și prin procedurile ministeriale, ceea ce va fi o mare realizare pentru Cluj, să ai atât spital de adulți la standarde europene, respectiv Spitalul Regional de Urgență, dar să ai și spital de copii la standarde europene, dar care va fi un spital al țării. Vom avea două spitale moderne, comparabile cu orice spital din această lume”, a declarat Alin Tișe, într-o emisiune la un post local de radio.

Centrul de Transplant încă așteaptă finanțare

Dintre proiectele medicale mari ale Clujului, singurul rămas fără o sursă de finanțare clară în acest moment este Centrul Integrat de Transplant Multiorgan, pentru care președintele CJ Cluj arată că face presiuni la Ministerul Sănătății să preia cheltuiala.

„Centrul de Transplant deocamdată nu are finanțare și sperăm, pentru că noi am cerut ministerului să preia pe cheltuiala lui și acest centru de transplant pentru că este inadmisibil să funcționeze într-un pod – eu sunt total de acord cu oamenii de acolo, eu am și cerut să preluăm noi institutul în subordinea noastră – și nu mă las până când nu vom obține finanțare și pentru acest spital. De ce? Pentru că nu este un simplu centru de transplant, ci acesta va prelua secțiile de chirurgie atât de la Spitalul de Pneumoftiziologie, cât și de la Spitalul de Boli Infecțioase, cât și de la actualul Institut de Transplant, tot ce înseamnă actualmente operații pe cele patru organe: ficat, plămâni, inimă și rinichi. De la Institutul Inimii, la fel, ar putea prelua o parte din operații. Deci tot ce înseamnă operații, nu numai transplantul în sine. Se fac astăzi operații în vreo patru locuri”, a arătat Alin Tișe.

„Nu i-am convins, că sunt prinși cu negocierile pe funcții”

Președintele CJ Cluj a subliniat că un centru integrat de transplant ar fi important nu doar pentru județul Cluj și pentru regiune, ci pentru întreaga țară, ba mai mult, ar fi primul astfel de centru din sud-estul Europei.

Alin Tișe a afirmat că va continua demersul săi de a convinge ministerul Sănătății de importanța acestui centru, arătând, pe un ton ironic, că momentan, guvernanții sunt ocupați cu „negocierile pe funcții”.

„Vom avea un spital care va avea această destinație precisă de a găzdui și de a facilita operațiile pe inimă, ficat, plămâni și rinichi. Doar în Vestul Europei există un centru multiorgan de transplant, în sud-estul Europei numai noi avem acest proiect. Am explicat ministerului că ar putea fi un proiect de țară pentru noi, nu numai al Clujului, să ai un astfel de institut. Până acum, nu i-am convins, că sunt prinși cu negocierile pe funcții, dar nu mă las! Imaginați-vă că am fi pe harta mondială a transplantului, a secțiilor de chirurgie modernă, am intra într-o nouă etapă a tot ceea ce înseamnă medicina clujeană. De aceea încerc să îi conving că nu este un simplu moft al nostru”, a mai arăta Tișe.

