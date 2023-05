Ela, o fetiță internată la Pediatrie 2 în Cluj cu leucemie, are nevoie de ajutor: „Când i-am văzut ochișorii înlăcrimați m-a durut sufletul”

Cum ajung îngerii în spitale? Ela, o fetiță diagnosticată cu leucemie, este internată la Pediatrie 2 în Cluj-Napoca și are nevoie urgentă de sânge.

Fetiță internată la Pediatrie 2 în Cluj, diagnosticată cu leucemie / Foto: Ovidiu Vreme - Facebook

Ela este o fetiță care a fost diagnosticată cu leucemie și este internată în prezent la Pediatrie 2 în Cluj-Napoca. Pentru a putea fi tratată, Ela are nevoie de sânge, iar familia ei și cei care îi cunosc cazul fac apel la oameni ca să meargă să doneze:

„Dis de dimineață am mers la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj să donez sânge pentru micuța Ela care din nefericire are leucemie! Ăsta este cadoul meu pentru ea de ziua copilului și mă rog ca Dumnezeu să-i dea sănătate și să o vindece El! Oferă și tu un cadou de 1 Iunie (Ziua Copilului). Cred că am în lista mea de prieteni oameni cu suflet mare, așa că vă rog din tot sufletul să mergeți și voi să donați sânge, sau dacă voi nu puteți, să rugați pe cineva care poate dona să meargă să doneze pentru micuța Ela. Pe numele 𝗣𝗮𝗿𝗳𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗘𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗯𝗲𝗰𝗮 pediatrie 2 Cluj-Napoca.

Se poate dona orice grupă de sânge, de oriunde, atât timp cât se specifică numele, orașul și pediatria”, a scris Ovidiu Vreme, babysitter clujean.

Puteți dona sânge la Centrul de Transfuzii pe numele Parfenie Bianca Ela Rebeca, internată la Pediatrie 2, Cluj-Napoca.

„Când i-am văzut ochișorii înlăcrimați m-a durut sufletul”, a mai spus tânărul.

Pe rețelele de socializare se fac multe apeluri la donare de sânge pentru Ela, însă Ovidiu Vreme îi îndeamnă pe oameni s-o ajute și financiar. Detalii aici, în postarea de pe Facebook:

