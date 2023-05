Lupta pentru spitale. Emil Boc: „Clujul medical e Clujul României! Nu e doar pentru clujeni, oameni buni!”

În Cluj au ajuns să vină români din toate colțurile țării pentru a se trata, deși nu avem spitale noi. Emil Boc susține că „Clujul medical e Clujul României”, iar la atenția de la nivel central trebuie să se îndrepte spre proiectele medicale de aici.

Emil Boc, în cadrul conferinței de presă de miercuri, 10 mai / Foto: captură video - Facebook

Deși Clujul are, pe hârtie, proiecte importante privind construcția de spitale, niciunul nu s-a concretizat încă. Din patru spitale, unul singur a primit finanțare prin PNRR - Spitalul de Neurochirurgie.

Situația Centrului de Transplant Multiorgan este tragică, fiindcă în prezent deși proiectul e pregătit, nu există finanțare. Din acest motiv, deputatul Emanuel Ungureanu a organizat, alături de câțiva pacienți, un protest în fața Institutului de Transplant Renal, care funcționează în prezent într-un pod, un spațiu neautorizat, cu risc de incendiu și infecții. După protest, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a făcut un nou apel către Ministerul Sănătății, ca să finanțeze de urgență Centrul de Transplant de la Cluj.

În acest context, primarul Emil Boc a fost întrebat, în timpul unei conferințe de presă, de ce nu se alătură acestui demers. Edilul a declarat că susține proiectele Consiliului Județean, însă nu se poate „amesteca”. El a punctat, totuși, că la Cluj vin români din toate colțurile țării și a evidențiat că „Clujul medical nu este doar pentru clujeni”, ci este „Clujul României”:

„Credeți că eu nu susțin cu toată convingerea orice proiect al Clujului? Dar evident că cel care a lucrat este Consiliul Județean. Nu pot eu să mă amestec în treburile Consiliului Județean când ei au gestionat și au făcut o treabă extraordinară, dar evident că susțin cu toată convingerea, cum am susținut Spitalul Regional de Urgență - nu uitați că eu ca prim-ministru am dat cele 7 hectare de la Armată la Florești ca să facem Spitalul Regional de Urgență, că nu găseau teren în Clujul ăsta pentru spital. Atunci era să-și taie mâna ministrul Apărării când a semnat ca să dea din terenul Armatei, dar eram prim-ministru și am putut să negociez mai bine, de pe alte poziții. Avem o echipă coordonată de dl. Tarcea care lucrează la corelarea infrastructurii. Ce facem cu centura metroplitană, de ce am scos primul tronson? Tocmai ca să asigurăm funcționabilitatea Spitalului Regional de Urgență. De aceea am făcut trei canale de legătură ca să ajungi la spital: pe DN1, prin spate pe la Polus și pe centură pe cealaltă parte. Plus, Spitalul de Copii, am făcut legătura cu centura metropolitană - ca Spitalul Monobloc să aibă asigurată conectivitatea. Asta putem face noi și evident că voi susține până în pânzele albe aceste lucruri pentru Cluj.

Sper că va prevala maturitatea și prioritățile pentru că, repet, Clujul medical nu este doar pentru clujeni, oameni buni! Asta a spus și dl. Tișe, asta spun și eu, o spun tuturor. Clujul medical este Clujul României, ca să nu spun doar al Transilvaniei. Mergeți pe stradă și vedeți români din toate colțurile țării care se tratează la Cluj. Această elită medicală merită și trebuie sprijinită în continuare. Și îl felicit pe Alin Tișe pentru aceste proiecte mari pe care le-a dezvoltat pentru infrastructura spitalicească de cercetare și de modernizare a sistemului de sănătate din Cluj. Noi venim și ajutăm cu cât putem, nu avem competență directă, dar evident că sprijinim cu toată puterea aceste demersuri”, a declarat Emil Boc în cadrul conferinței de presă de miercuri, 10 mai.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: