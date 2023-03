Conf. Dr. Bogdan Petruț, medic primar urologie, Spitalul Medicover Cluj: Chirurgia robotică aduce cele mai mari beneficii în intervențiile oncologice, de extirpare a tumorilor (P)

Bogdan Petruț este medic primar, doctor în științe medicale și conferențiar al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca.

Conf. Dr. Bogdan Petruț, medic primar urologie, Spitalul Medicover Cluj

Pasiunea pentru chirurgia oncologică și pentru tehnologiile de vârf l-au ajutat să se adapteze rapid la chirurgia urologică asistată robotic, acumulând o vastă și foarte valoroasă experiență în acest sens. Alături de atenția deosebită acordată pacienților săi și calității actului medical, domnul doctor Petruț este implicat și în formarea chirurgilor oncologi. Astfel, de peste un deceniu organizează cursuri de specializare în urologie oncologică minim-invazivă, robotică și laparoscopie 3D, la care îi invită pe cei mai valoroși experți internaționali în domeniu.

Sunteți specializat de mai mulți ani în tratamentul deficiențelor urologice pe cale laparoscopică. Ce v-a determinat să vă formați și în chirurgia robotică?

Am găsit întotdeauna fascinantă îmbinarea tehnologiei cu medicina, respectiv chirurgia. Laparoscopia a constituit pasiunea tinereții mele, iar chirurgia robotică am văzut-o mereu ca pe o extensie firească a progresului tehnologic cu punct de plecare din chirurgia laparoscopică. Chirurgia de mare exereză (n.red. operație de îndepărtare a unui organ sau a unor țesuturi pe cale chirurgicală) poate fi foarte traumatică pentru pacient, astfel că blândețea adăugată de tehnica laparoscopică și ulterior de chirurgia robotică constituie un mare avantaj pentru pacient. De cele mai multe ori efortul unui chirurg de a obține rezultate similare în laparoscopie și robotică, cu chirurgia deschisă, este foarte mare. De aceea am simțit nevoia de a sprijini pe colegii mai tineri să învețe aceste tehnici minim-invazive încă din anii rezidențiatului organizând aceste cursuri de mai bine de un deceniu, unde ei se pot antrena, pot intra în contact direct cu chirurgi foarte cunoscuți din întreaga lume, care ne-au onorat cu prezența la aceste manifestații științifice.

Am acumulat în acești ani o experiență importantă care ne-a permis să efectuăm laparoscopic sau robotic intervenții cu grad foarte înalt de dificultate în sprijinul pacienților noștri, rezultatele acestora fiind publicate în revistele de specialitate: prostatectomia radicală, nefrectomia parțială fără oprirea circulației renale indiferent de gradul de dificultate al procedurii, îndepărtarea vezicii urinare canceroase cu reconstrucția altei vezici din intestinul pacientului sau pieloplastia sunt doar o parte din intervențiile pe care le efectuăm în mod curent la Spitalul Medicover Cluj în sprijinul pacienților noștri.

Care a fost curba de învățare în chirurgia robotică față de cea laparoscopică sau HoLEP, mai recent?

Toate noile tehnici în medicină și, în special, în chirurgie se învață de la medici sau echipe cu experiență foarte bogată în acea direcție. Laparoscopia de înaltă performanță am învățat-o în Germania de la profesorul Rassweiler și am avut în continuare ocazia să o perfecționez alături de profesorul Coman, iar chirurgia robotică mi-a fost sădită în suflet și în mâini la Universitatea Karolinska de către profesorul Viklund în cadrul unor burse finanțate de către Asociația

Europeană de Urologie. Am învățat aceste două tehnici în anii de tinerețe beneficiind de o capacitate ridicată de absorbție a informației noi specifică acelei vârste. A fost incredibil, practic am crescut cu ele, toate gesturile găsindu-le firești, lucru care a dus inevitabil la o ascensiune rapidă în performanță și siguranță chirurgicală. Actualmente nu prea concep o intervenție chirurgicală care să nu fie posibil de efectuat laparoscopic sau robotic. Antrenamentul duce în timp ca aceste instrumente să devină practic o extensie a mâinilor chirurgului.

Cu HoLEP-ul a fost într-adevăr diferit. Am abordat această tehnică mai recent, dar tot așa apelând la experiența unui chirurg din Berlin pe care inițial l-am vizitat în clinica lui din Germania, iar ulterior a avut amabilitatea să vină la Spitalul Medicover pentru a ne sta alături la primele șase intervenții pe care le-am făcut la noi. Aceasta este modalitatea cea mai sigură de inițiere a unui chirurg într-o tehnică nouă pentru a nu pune pacienții la risc în primele intervenții când medicul nu este familiarizat cu tehnica sau tehnologia utilizată.

Actualmente sunt deosebit de fericit să putem oferi pacienților noștri, atât eu, cât și echipa mea, chirurgia robotică, chirurgia laparoscopică precum și tehnica HoLEP la standarde calitative impecabile.

Multă lume se întreabă cine operează de fapt, chirurgul sau robotul. În ce măsură manualitatea chirurgului se întrepătrunde cu tehnologia avansată a robotului?

Robotul chirurgical este un instrument. Actualmente el nu are autonomie, ci reproduce cu ajutorul instrumentelor care sunt montate la pacient mișcările mâinilor chirurgului.

Aceasta este o întrebare foarte interesantă, deoarece în momentul de față există tehnologia ca robotul să poată prelua inițiativa și să facă unele manevre în mod autonom, dar încă nu este reglementată responsabilitatea în cazul în care aceste manevre dau greș. Gândiți-vă, spre exemplu, dacă robotul ar face singur o sutură în urma căreia apare o complicație: cine este responsabil de complicație - chirurgul care se uită la robotul care face sutura sau firma producătoare robotului care a implementat procedura de sutură chirurgicală?

Până aceste lucruri vor fi bine definite legal, robotul va fi doar un foarte fidel executant al comenzilor și a strategiei chirurgicale elaborată de chirurgul de la consolă.

Cât de mult potențează precizia robotică gesturile chirurgului?

Acesta este practic avantajul folosirii robotului chirurgical în operație. Am tot spus, robotul adaugă forță și precizie mișcărilor chirurgului care, în chirurgia deschisă, fie sunt mișcări extrem de precise dar cărora le lipsește forța, fie sunt mișcări puternice cărora le lipsește de multe ori precizia. În cazul unor disecții în țesuturi fibroase, extrem de aderente între o tumoră și un țesut sănătos care trebuie prezervat avem nevoie atât de forță, cât mai ales de precizie, combinație oferită în mod extrem de fericit de către robotul da Vinci. La acestea se mai adaugă și vederea macroscopică tridimensională, devenind astfel instrumentul perfect în cadrul intervențiilor oncologice.

Pentru ce fel de afecțiuni chirurgia robotică este cea mai potrivită soluție chirugicală?

Operațiile care beneficiază cel mai mult de calitățile robotului chirurgical sunt intervențiile oncologice, adică de extirpare a tumorilor, în special cele canceroase. După exereză urmează reconstrucția. Și în această etapă reconstructivă calitățile instrumentelor robotului, respectiv articulația mâinii face ca suturile să fie extrem de precise, iar reconstrucția chirurgicală să decurgă natural, ca și în chirurgia deschisă, atât doar că pacientul nu prezintă tăieturile abdominale traumatice practicate în chirurgia deschisă (clasică).

Operațiile care cred că beneficiază maxim de calitățile robotului sunt: prostatectomia radicală, nefrectomia parțială, disecția și excizia ganglionilor limfatici tumorali, îndepărtarea vezicii urinare canceroase precum și reconstrucția acesteia din intestinul subțire. Pacienții cărora li se efectuează aceste intervenții pe cale robotică vor beneficia de un act chirurgical calitativ superior față de abordul clasic sau laparoscopic.

Desigur că robotul de unul singur nu face minuni, astfel încât consider în continuare că succesul este dat de tandemul chirurg experimentat - robot chirurgical.

Un act medical și, în mod special, un act chirurgical de succes constituie rezultanta unui spital cu organizare excelentă, cu calitatea îngrijirilor pacienților la cote maxime, cu o igienă și curățenie exemplare și, nu în ultimul rând, o dotare de ultimă oră în materie de tehnică medicală și tehnologie alături de o echipă medicală dedicată și implicată în ceea ce face zilnic.

Îmi place să cred că pasiunea mea pentru chirurgia robotică și laparoscopică și-a găsit un loc propice de dezvoltare și manifestare în cadrul Spitalului Medicover Cluj, în interesul pacienților noștri.

