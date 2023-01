Andrei, o victimă a sistemului? Deputatul Ungureanu acuză „erorile medicale grave” care i-au adus sfârșitul: „Sistemul dă vina pe mort!”

Andrei Flutur, tânărul cu insuficiență hepatică ce a murit la Institutul de Gastroenterologie din Cluj, o nouă victimă a sistemului sanitar românesc? Deputatul Emanuel Ungureau explică ce s-a întâmplat în cazul lui Andrei și arată că „sistemul dă vina pe mort”.

Andrei Flutur a murit la numai 34 de ani, pe 8 ianuarie 2023, când era internat la Institutul de Gastroenterologie din Cluj / Foto: Emanuel Ungureanu - Facebook

Andrei Flutur, un tânăr care suferea de insuficiență hepatică severă și care a fost internat în ultimele zile la Institutul de Gastroenterologie din Cluj-Napoca, a murit duminică, 8 ianuarie 2023.

Andrei a făcut partea din „familia” socială a lui Emanuel Ungureanu, adică Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru. Deputatul USR s-a luptat în ultimele zile, alături de apropiații tânărului, pentru a-i oferi o nouă șansă la viață și pentru a-i încuraja pe clujeni să doneze sânge pentru el.

Deși multă lume a donat sânge, Andrei ar fi murit din cauza unor „erori și neglijențe medicale”, devenind o nouă victimă a sistemului sanitar românesc. Moartea lui Andrei, un tânăr de numai 34 de ani, putea fi evitată, susține Emanuel Ungureanu:

„Este o zi neagră. Una dintre multele zile negre în ultimii 20 de ani în asistență socială pe care îi am. A murit Andrei și a murit cu zile, după grave erori și neglijențe medicale. Sigur că primul lucru pe care îl spui când cineva moare într-o societate atât de resemnată este «atâtea zile a avut», «a avut o boală grea», «mai mor bolnavii cronici»… Așa se spune în general în spațiul public atunci când nu cunoști situația în detaliu și când nu te doare sau nu știi că anumite morți ar fi putut fi evitate. Acesta este cazul lui Andrei, care a murit la 34 de ani cu zile, într-un spital din România, după erori grave medicale”, a spus Ungureanu.

Hepatită B, din cauza unei perfuzii și un transplant neglijent

Deputatul Emanuel Ungureanu a relatat într-un videoclip ce s-a întâmplat cu Andrei în ultimii ani și cum sistemul sanitar românesc, care trebuia să-l ajute, ar fi dus la înrăutățirea stării lui de sănătate. În urmă cu câțiva ani, când tânărul a început dializa, a virusul hepatitic B printr-o perfuzie. Acesta a fost inactiv mai mulți ani, însă, când a făcut un transplant de rinichi, hepatita B a fost „declanșată”: „El făcea o dializă decentă și apoi a venit momentul transplantului. Acum 9 luni a reușit să facă un transplant la Iași. După transplant și din cauza unei componente din medicația care ar fi trebuit să îi țină rinichiul viabil, i s-a declanșat hepatita B.”

Starea de sănătate a lui Andrei s-a înrăutățit după transplant, fiindcă evoluția bolii nu i-ar fi fost urmărită corespunzător, susține Ungureanu:

„Ce trebuia să se întâmple: centrul de transplant nu doar pune rinichii ca pe niște piese de schimb, ci ar trebui să urmărească pacienții cu atenție. Centrul de Nefrologie din Iași, care l-a ajutat pe Andrei să facă transplantul, nu a urmărit cum trebuie evoluția lui după transplant. Acesta este motivul pentru care el în luna octombrie (refăcând eu istoricul, am aflat abia aceste zile) avea transaminazele foarte mari, adică valorile hepatice foarte mari și cei de la Iași îl tratau cu Vitamax. Deci, cei care trebuiau să aibă grijă de rinichiul lui Andrei nu au avut grijă de el, și nici de ficatul care a dat semne de deteriorare”, mai spune deputatul USR.

Andrei a revenit la Cluj, însă pentru că nu știa că starea sa de sănătate se agravează, a ajuns târziu la spital. Când medicii au reușit să îi stabilizeze starea, tânărul ar fi luat o bacterie din spital care l-a făcut să ajungă într-o stare critică, intubat în secția ATI. Pe fondul insuficienței hepatice și a imunității scăzute, a murit.

„Andrei a murit cu zile, vreau să fie foarte clar. Spun asta cu durerea asistentului social: eu am avut grijă de el, am grijă de soția lui care este în spital. Și ea are boală autoimună, multiple probleme de sănătate, unele produse de sistemul medical, nu doar de boala ei. Când eu strig, mulți dintre voi vă uitați la mine și spuneți că sunt circar. Numai că eu de 20 de ani fac asistență socială”, declară Ungureanu.

„Prima vină pe care a dat-o sistemul a fost pe mort”

Emanuel Ungureanu dă vina pe sistemul sanitar românesc pentru cele întâmplate cu Andrei. El spune că sistemul, în loc să se gândească la ce s-a făcut greșit în cazul lui Andrei, a dat vina pe mort:

„Primul instinct pe care l-a avut primul medic cu care am stat de vorbă când soția lui m-a alertat cu privire la starea lui gravă de sănătate, acum de câteva zile, primul instinct al medicului de la Cluj cu care am stat de vorbă a fost «Andrei trebuia să spună la Iași că are hepatită B». Deci prima vină pe care a dat-o sistemul a fost pe mort. Instinctul acum după ce a luat bacteria nosocomială care i-a fost fatală la Institutul de Gastroentrologie a fost «e de vină bolnavul că avea imunitatea slăbită după ce a luat hepatita B dintr-o transfuzie, după ce a fost tratat greșit la Iași». (…) Dacă lumea din jurul meu s-ar fi solidarizat cu mine în acești ani și ar fi înțeles că dacă după fiecare moarte pe care am anunțat-o, evitabilă, sistemul stătea și se uita în interior și spunea «unde am greșit? ce s-a făcut greșit de a murit Andrei», am fi avut o șansă.

Primul instinct al sistemului sanitar, de când îl știu eu, de 20 de ani, este pacientul este de vină. Pacienți cu insuficiență renală cronică au fost infectați de-a lungul anilor cu hepatita B sau C. Unii pacienți au murit mai devreme din cauza acestor neglijențe grave acoperite de cei care ar trebui să le sanționeze. (…) Sistemul medical parcă a făcut orice ca Andrei să ajungă la groapă”, a mărturisit deputatul.

