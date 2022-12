Ungureanu a depus plângeri pe numele ministrului Sănătății: „Sistemul e în colaps, Rafila merge în excursii de lux în Cuba și alte țări”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângeri penale pe numele lui Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, referitoare la „excursiile personale” făcute în Cuba și alte țări, care n-au avut „nicio consecinţă pentru ţară”.

Emanuel Ungureanu a depus plângeri pe numele ministrului Sănătății / Foto 1: Facebook - Emanuel Ungureanu . Foto 2: Facebook - Alexandru Rafila

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunţat, miercuri, că a depus două plângeri - una la ANI şi cealaltă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte - referitoare la „excursiile personale” ale ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, în Cuba şi în alte ţări.

„Sistemul sanitar este în pragul colapsului, nu cred că este un secret asta pentru nimeni, cum nu mai este niciun secret nici faptul că domnul Rafila a fost în Cuba, deşi el a ţinut în secret această deplasare. (...) Am făcut două sesizări cu privire la această vizită, pe care eu o consider ilegală. În data de 26 octombrie 2022, am depus o sesizare întâi la ANI, în care spun despre faptul că Alexandru Rafila a semnat în calitate de ministru al Sănătăţii referate de aprobare şi ordine de ministru, adică acte administrative, prin care şi-a produs pentru sine un folos material constând în decontarea transportului, decontarea cazării şi a celorlalte cheltuieli pentru vizitele nu doar din Cuba, elementul de noutate este şi pentru deplasarea pe care a făcut-o la Tel Aviv, pentru întâlnirea cu prietenii domniei sale de la OMS. În data de 22 noiembrie am depus la Parchetul de pe lângă ICCJ un denunţ pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, faptă săvârşită cu ocazia deplasărilor domnului Alexandru Rafila la Havana, Cuba, în perioada 15 - 22 octombrie 2022, precum şi în alte deplasări interne şi internaţionale, ca de exemplu Tel Aviv, Israel, în perioada 12 - 14 septembrie 2022”, a declarat Ungureanu la Parlament.

Deputatul USR a invocat prevederile Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, conform cărora Alexandru Rafila „nu avea voie să îşi semneze ordine de ministru pentru deplasările pe care le-a făcut în străinătate sau intern, ci trebuia să apeleze la secretari de stat pe care îi are în subordine”.

„Are 6 secretari de stat, un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi care puteau primi atribuţii specifice în acest sens. Vorbim despre un prejudiciu care se duce către 20.000 de euro, vorbim despre o excursie de lux care n-a avut niciun rezultat concret pentru pacienţii din ţară.

În Strategia naţională pe care a publicat-o domnul Rafila, acum câteva zile, nu se regăseşte nici măcar Planul Naţional de combatere a cancerului, care este lege publicată în Monitorul Oficial. Bugetul Sănătăţii este vitregit în acest an, este tăiat cu peste 7%, vorbim despre faptul că pacienţii cu cancer deja nu mai au bani pe lunile noiembrie şi decembrie de la Casele de asigurări, vorbim despre farmaciile cu circuit deschis care nu mai au parte de bani pentru tratamentele oncologice, timp în care Rafila s-a ocupat de cu totul altceva decât cu problemele curente din ţară, a avut excursii în Luxemburg, în Istanbul, a fost în Cuba, a fost în Israel. Toate sunt excursii personale, care n-au avut nicio consecinţă pentru ţară”, a transmis viceliderul deputaţilor USR.

