Inspirație pentru cadourile de sărbători - produse premium de îngrijire a pielii (P)

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din an, iar timpul petrecut alături de familie, cadourile de sub brad și, mai ales, fericirea celor ce le primesc, sunt doar câteva dintre micile bucurii ale acestei perioade. Totuși, alegerea unui cadou nu este întotdeauna ușoară. De multe ori, rămânem în pană de idei, iar din acest motiv am pregătit o listă de produse, care pot fi oferite cadou cu orice prilej:

Gerovital Luxury

Gerovital Luxury este prima gamă de lux a unuia dintre cele mai îndrăgite branduri românești. Produsele conțin ingrediente ultra-active, ce revitalizează proteinele tinereții și cresc longevitatea celulară, aducând o infuzie de tinerețe și frumusețe pielii. Design-ul modern și elegant al produselor și efectele benefice dovedite asupra tenului transformă aceste cosmetice într-o alternativă de cadou ideal pentru persoana dragă de Crăciun sau într-un răsfăț pentru propria persoană.

Gerovital Premium Care

Pentru pasionații de produse dermatocosmetice, gama Gerovital H3 Derma+ Premium Care este cea mai potrivită alegere. Linia a fost creată în colaborare cu experți din domeniul sănătății, iar formule au la bază ingrediente active, cu un puternic efect antirid și de regenerare a pielii. În plus, produsele sunt potrivite pentru orice tip de ten.

Gerovital Equilibrium

Gerovital H3 Equilibrium este o gama completă de produse profesionale dedicate îngrijirii tenului si corpului, dezvoltate pe tipuri de tratamente: creme, uleiuri, măști, geluri, seruri, fiole și reprezintă o variantă ideală de cadou pentru cei care adoră să se relaxeze.

Începând din decembrie, poți opta oricând pentru cardurile cadou Farmec, în valoare de 50, 100 sau 200 de lei, disponibile în orice magazin Farmec și Gerovital din toată țara pentru toate cele peste 20 de game și sutele de produse din portofoliu.