100.000 de copii bolnavi, salvați prin telemedicină. Peditel: „Facem eforturi să ajutăm non stop părinții”

În doar 10 luni, Peditel a reușit să ajute 100.000 de copii bolnavi prin intermediul telemedicinei. Echipa de medici a ONG-ului a făcut eforturi enorme pentru a-i ajuta pe părinți, care sunt mult mai anxioși în pandemie decât înainte.

Telemedicină pediatrică

Serviciul PEDITEL 1791 este un program național și internațional de asistență medicală pediatrică gratuită, prin telefon, non stop, pentru fiecare copil român, oriunde s-ar afla în lume.

Părinții pot folosi acest serviciu prin apelarea la numerele +40377771111 (național și internațional), 1791 (național Vodafone, Orange, Telekom) și *1791 (național Digi fix și mobil).

În pandemia de Covid-19, solicitările părinților au crescut foarte mult, în special când au fost pentru prima dată închise spitalele. Atunci au rămas doar unitățile de primiri urgențe care oricum lipsescu cu desăvârșire în mediul rural sau în multe comunități mici, ne spune Cristina Grigore de la Peditel:

„Noi credeam că nu o să ne mai confruntăm cu aceleași situații pe care le-am avut în luna martie 2020. Atunci s-au închis toate spitalele și copiii mergeau doar în unitățile de primiri urgențe, iar în mediul rural nu există. În foarte multe comunități nu există medici, nu există transport regulat între mediul rural și urban, iar cel mai apropiat spital, o cameră de gardă, se găsește la aproximativ 50-70 km, în medie. Sunt foarte multe spitale care nu au secție de pediatrie și este foarte complicat”, a declarat pentru monitorulcj.ro Cristina Grigore, organizator Peditel.

25.000 de apeluri în starea de urgență

Serviciul Peditel a fost folosit extrem de mult în starea de urgență ce a început în luna martie a anului 2020 și a durat până în luna mai. Atunci, echipa medicală a primit 25.000 de apeluri de la părinții îngrijorați de starea de sănătate a copiilor lor:

„Anul trecut credeam că am ajuns la maximum de «recorduri» cu serviciul Peditel, adică am preluat aproape 25.000 de apeluri în starea de urgență, atunci când aveam recomandări de evitare a unităților de primiri urgențe de la autorități, respectiv camerele de gardă au fost suspendate, cum se întâmplă și la Cluj”, mărturisește Cristina Grigore.

În anul 2020, Peditel a ajuns la două recorduri - unul lunar și unul pe zi. Trei luni consecutiv, Peditel a primit peste 10.000 de apeluri pe lună și în aceeași perioadă au depășit pentru prima dată numărul de 450 de apeluri pe zi:

„Aveam două recorduri. Pentru prima dată când depășeam 10.000 de apeluri și s-a întâmplat 3 luni consecutiv în septembrie, octombrie, noiembrie și mai aveam un record, când am depășit pentru prima dată 450 de apeluri pe zi. Asta a fost în 2020”, a adăugat organizatorul Peditel.

Numărul de apeluri, aproape dublu în 2021 față de 2020

În anul 2021, telefoanele „au luat-o razna”. Numărul de apeluri aproape că s-a dublat:

„În 2021 am mai stabilit niște recorduri. Este prima dată când depășim 100.000 de copii ajutați. În primele 10 luni avem 113.484 de copii ajutați. Am fost nevoiți în luna octombrie să mergem pe perioada weekend-ului și cu trei linii deodată pentru că nu făceam față. Am depășit în foarte multe luni 10.000 de apeluri, ceea ce a devenit cumva normal și am ajuns la aproape 15.000 în luna octombrie - au fost 14.531 de apeluri preluate. Încă două recorduri au fost în 3 octombrie 622 de apeluri în 24 de ore și în 25 octombrie am avut 670 de apeluri în 24 de ore. (...)

Cred că anul acesta vom ajunge spre 150.000 de copii ajutați, comparativ cu anul trecut când am avut 86.000 de copii ajutați (aproape că dublăm). Estimările sunt în zona aceasta pentru că, pe lângă faptul că suntem în al doilea an de pandemie și trebuie să gestionăm toate lucrurile acestea care există la nivel global, sunt problemele de acces la serviciu medical care existau dinainte în România. Mai ales pentru mediul rural sau comunitățile mici. ”, potrivit Cristinei.

Eforturi imense ale medicilor

Medicii Peditel au făcut eforturi imense pentru a-i ajuta pe părinții îngrijorați care apelau la ei.

De multe ori, într-o singură gardă, medicii preluau câte 100 de apeluri:

„Suntem aceeași medici - 20 la număr. Cred că e important să mulțumim și public echipei medicale de la Peditel care realmente în perioada aceasta, în ultimii 2 ani au făcut făcut eforturi ca să preia și să ajute cât mai mulți părinți. Este foarte greu pentru că sunt gărzi care au și peste 100 de apeluri. E mult, dar am încercat să îi ajutăm pe părinți pentru că știm că în multe situații este unica soluție pentru ei și știm că ne sună pentru că chiar au nevoie de ajutorul de specialitate al unui medic pediatru.

Am putut să dezvoltăm proiectul datorită oamenilor de bine, cum le spunem noi: donatori, companii sau părinți pe care i-am ajutat și care au simțit la rândul lor dorința de a dona astfel încât să putem să ajutăm cât mai multă lume. Cred că acest lucru e cel mai important - să încercăm cu toții să facem eforturi ca să fim non stop de ajutor părinților pentru că știm că este foarte greu mai ales în perioada aceasta”, a spus Cristina Grigore.

Părinți îngrijorați din cauza infectării cu Covid-19

Cristina Grigore a mai explicat pentru monitorulcj.ro și că a crescut anxietatea în rândul părinților în pandemia de Covid-19. Mai exact, acum foarte mulți părinți apelează la medici pentru infectarea cu Covid-19, nu numai problemele medicale obișnuite.

Odată ce Covid-19 și-a făcut simțită prezența în jurul copiilor, părinții au devenit mult mai îngrijorați iar medicii au trebuit să gestioneze și anxitatea acestora.

„Pe lângă problemele generale pe care le avem de febră, diaree, vărsături, dureri abdominale, tuse, accidentele casnice (copiii mai cad), am gestionat și foarte mult temerile părinților vis-a-vis de infectarea cu Covid-19, fie a venit vorba de părinți pozitivi de Covid-19, dar copii negativi sau invers și foarte mult stres care a venit cu situația aceasta. A trebuit să gestionăm și o anxietate crescută a părinților vis-a-vis de virus și ce complicații ar putea să apară. De asemenea, a trebuit să gestionăm temerile legate de spitalizare, legate de primiri urgențe. A fost mult mai greu de gestionat cu calm și cu empatie foarte multe frici ale părinților și o panică generalizată, comparativ cu anii anteriori în care aveam strict problema medicală: copilul avea ori febră, diaree ori altceva și gestionam strict situația aceasta. În prezent trebuie să gestionăm și anxietatea și să fim acolo cu mult mai mult tact și cu mult mai multă răbdare decât înainte”, conform organizatorului Peditel.

Numărul de medici, extins în 2022

Ca planuri de viitor, echipa Peditel are de gând să se extindă. În prezent, Peditel are 20 de medici, dar în anul 2022 numărul lor va crește.

Cristina Grigore susține că Peditel ar putea depăși 200.000 de copii ajutați în anul 2022, potrivit estimărilor și evoluției de până acum:

„Anul viitor suntem pregătiți să extindem numărul de medici și acoperirea pe linii de gardă. Mai există și perioada aceasta de noiembrie - decembrie când companiile pot să redirecționeze impozitul pe profit către un ONG. Noi fiind ONG facem un apel ca să ne susțină pentru că până la urmă cred că foarte multe companii au la rândul lor mulți părinți și cred că este mult mai ușor să ai un angajat pe care l-ar liniștit un medic prin telemedicină, cum face Peditel, și să nu stea cu stres, chiar dacă lucrează de acasă, că are un copil bolnav și nu știe cum să gestioneze situția. Pentru anul viitor, estimarea noastră este că vom depăși 200.000 de copii ajutați. Probabil că, chiar dacă acum ni se pare că este foarte mult 600 de apeluri pe zi sau 15.000 într-o lună, probabil anul viitor va deveni o normalitate. Evoluțiile ne indică lucrul acesta.”

Telemedicina, viitorul României

Având în vedere că oamenii au început să se obișnuiască cu telemedicina și să observe avantajele ei, dar și datorită conexiunii bune la internet din România, Cristina Grigore consideră că de acum înainte această ramură a medicinei va continua să se dezvolte, nu va ajunge înapoi la stadiul la care se afla înainte de anul 2020, înainte de pandemie:

„Cred totuși că România are un avantaj, faptul că are un internet de foarte bună calitate, inclusiv în zonele rurale și în zone aflate la mare depărtare de oraș. E o infrastructură nouă și atunci cred că este mult mai confortabil pentru un părinte, mult mai ușor și cu cât mai multă eficiență de timp și până la urmă costul, că ai o soluție medicală. Nu te duci să aștepți la coadă o oră, două, trei ore, trebuie să faci programare, toate lucrurile acestea consumă timp și cresc anxietatea părintelui. În felul acesta noi suntem la un click distanță prin utilizarea internetului. Deci cred că lucrurile acestea se vor normaliza și cred că telemedicina chiar salvează vieți în situațiile acestea. Deja oamenii s-au obișnuit cu telemedicina și nu cred că ne mai putem întoarce înainte de anul 2020. Oamenii au văzut care sunt avantajele telemedicinei, desigur cu limitările pe care le are, pentru că sunt anumite situații în care și noi adresăm cazurile către unitatea de primiri urgențe sau le spunem părinților să apeleze la 112, dacă este vorba de o urgență medicală reală.”



CITEȘTE ȘI: