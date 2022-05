Politolog român: „Putin acționează genocidar. Masacrul îi produce extaz”

Vladimir Tismăneanu, politolog și profesor de științe politice la Universitatea Maryland din SUA, arată că destinul Ucrainei prefigurează destinul acestei planete în secolul XXI.

Vladimir Tismăneanu a analizat situația războiului din Ucraina, invitat de Newsweek România să identifice tușele fine ale acestei invazii ilegitime.

Politologul a arătat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, acționează genocidar, masacrul producându-i liderului de la Kremlin „o stare de extaz”.

„Cine nu pricepe că destinul Ucrainei prefigurează destinul acestei planete în secolul XXI și mai departe este fie orb, fie de rea-credință. Putin acționează genocidar. Masacrul în masă îi produce o stare de extaz. Agresiunea rusă, o revărsare de barbarie, a anulat tabuuri garantate internațional după Al Doilea Război Mondial.

Este un război colonial bazat pe o ideologie exterministă. În ce fel de lume vrem să trăiască copiii noștri, urmașii noștri? Una a barbariei sclavagiste ori una a drepturilor omului și cetățeanului?”, a arătat Vladimir Tismăneanu, citat de Newsweek.

„Ura lui Putin pentru Zelenski este ura autocratului pentru decembriști”

Vladimir Tismăneanu apreciază că ura lui Putin pentru președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski este egalată doar de aversiunea acestuia pentru inamicul său politic, Alexei Navalnîi: „Ura lui Putin pentru Volodimir Zelenski nu este egalată decât de aversiunea sa pentru Alexei Navalnîi. Este ura autocratului pentru decembriști, a tiranului pentru cei care își riscă viața în apărarea libertății”.

În cele din urmă, politologul îi îndeamnă pe români să ăți păstreze capacitatea de discernământ și să nu cadă în capcana „gândirii dezirative”.

„Pentru a înțelege implicațiile politice, economice, militare și morale ale războiului, cred că e necesar să ne păstrăm capacitatea de discernământ. Mai presus de orice, să ne ferim de gândirea deziderativă (wishful thinking). Să urmărim cu atenție genealogia, ramificațiile și avatarele ideilor politice. Să recurgem la surse primare. (…) Regimul neo-totalitar putinist este o versiune exacerbată a ceea ce marele istoric Robert C. Tucker a definit drept bolșevismul de extremă-dreaptă (Bolshevism of the Far Right)”, a mai arătat Tismăneanu.

Sursa foto: depositphotos.com

