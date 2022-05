Europa începe la Cluj! Nicolae Ciucă: „Aici s-a realizat un transfer de ambiție”

Premierul Nicolae Ciucă a participat joi la Cluj la dialogul local cu cetățenii pe tema „Europa începe în Transilvania. Ce urmează? Democrație, Educație, Cultură și Tineret în urma Conferinței pentru Viitorul Europei”.

Emil Boc - primarul municipiului Cluj-Napoca, Apostolos Tzitzikostas - preşedintele Comitetului European al Regiunilor, Bianca Muntean - cofondator Transilvania Digital Innovation Hub și Nicolae Ciucă – premierul României. Sursa foto: Guvernul României

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, la Cluj, că viitorul tinerilor trebuie privit în contextul valorilor europene şi că aceştia trebuie să fie parte nemijlocită în promovarea lor.

„Nu putem să vorbim despre viitorul tinerilor, fără să vorbim măcar un pic despre ceea ce trebuie să avem în vedere, atunci când discutăm şi analizăm valorile europene, pe care tinerii noştri trebuie să le promoveze, la care tinerii noştri trebuie să fie parte nemijlocită în promovarea lor, în acest context în care, iată, valorile în sine, valorile democraţiei, valorile libertăţii, valorile statului de drept sunt puse la mare încercare şi disputate nu la masa dialogului, ci prin forţă, prin forţa armelor”, a afirmat premierul la o dezbatere cu cetăţenii.

„Nivelul de ambiție din Cluj este unul care vă face fală”

Premierul a lăudat activitatea clujenilor și a administrației locale, arătând că Cluj-Napoca a devenit cunoscut la nivel internațional datorită inovării și cercetării.

„Despre Cluj ce aş putea să spun decât ceea ce spuneți dumneavoastră, prin faptele dumneavoastră, prin realizările clujenilor, prin faptul că am marea bucurie, ca de fiecare dată când am întâlniri cu companii, cu diverși reprezentanți ai instituțiilor, alături de capitala țării, de București, nu cred că este vreuna în care să nu se amintească de Cluj. Chiar de curând am avut întâlnire cu o mare companie care a ținut să sublinieze că, în afara Statelor Unite, mai au un singur laborator de cercetare și inovare, într-o altă țară, la antipozi și al doilea este, ghiciți unde, la Cluj. Ca atare, bucuria a fost și e o mândrie când se poate de evidentă să afli că o companie atât de mare a găsit terenul fertil pentru inovare, pentru cercetare, pentru dezvoltare la Cluj. (…)

Cred că la Cluj s-a realizat un transfer de tehnologie, de cunoaștere, dar cred că cel mai important e un transfer de care puțină lume vorbește: un transfer de ambiție. Acum nu știu dacă este dinspre vest spre Cluj sau de la Cluj spre vest. Cert este că nivelul de ambiție din Cluj este unul care vă face fală, ne face fală nouă ca români și eu mă bucur și sunt onorat că particip la această activitate”, a arătat Nicolae Ciucă.

Premierul a condamnat din nou agresiunea Rusiei în Ucraina, în cadrul acestei intervenții: „Folosesc şi acest prilej pentru a condamna ferm şi a vorbi despre măsurile pe care guvernele, UE, Alianţa Nord-Atlantică le iau astfel încât să putem să ne asigurăm securitatea spaţiului euroatlantic, securitatea UE şi siguranţa cetăţenilor noştri şi vrem ca tinerii să poată să gândească şi să participe la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea locală, dezvoltarea naţională, dezvoltarea europeană în libertate şi siguranţă”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

„Autoritățile locale, naționale și europene, pe aceeași linie”

Nu în ultimul rând, premierul Nicolae Ciucă a subliniat că autorităţile locale, cele naţionale şi europene trebuie să dialogheze şi să coopereze de pe acelaşi nivel.

„Ceea ce desfășurăm astăzi este o activitate, i-aş spune, model, pentru că pe aceeaşi linie, în acelaşi loc avem laolaltă autoritățile locale, autoritățile naționale și autoritățile europene. Nu le-am pus în niciun fel de ierarhie, sunt pe aceeași linie, pentru că dialogul trebuie să se desfășoare de la același nivel, pentru a putea să avem același nivel de înțelegere și aceeași proiecție de dezvoltare viitoare pentru ceea ce ne dorim să facem. (…)

Am avut o ședință de guvern împreună cu tinerii și a fost cât se poate de provocator și pentru ei, dar mai ales pentru noi, și m-a determinat ca la final să îi rog să accepte ca, în formula în care sunt, să reprezinte guvernul de tineri dinapoia actualului guvern, cu responsabilitatea formală pe care o are, în sensul în care să putem să avem dialogul și să primim direct de la ei, rugându-i să se organizeze, dincolo de ceea ce am făcut noi la masa Guvernului și să primim tot ceea ce pot ei și consideră ei că ne este de folos la nivel guvernamental, să putem să punem în practică”, a menţionat Ciucă.

Emil Boc: „Europa este unită”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a referit și el la războiul din Ucraina, îndemnând publicul să reflecteze la democrație și cum poate fiecare dintre noi să contribuie la solidificarea ei.

„Conferința noastră să fie un prilej de reflecție asupra democrației noastre și a Uniunii Europene. Ne dăm seama cât de important este democrația când nu o avem, așa cum este în Rusia sau în alte părți. (…) Cetățenii Uniunii Europene au obligat guvernele statelor Uniunii Europene să aibă la unison o poziție fermă la adresa Rusiei. Problemele sunt grele, de la independența energetică, unde unele țări au probleme complicate, la siguranța alimentară. Cu toate acestea, iată că Europa este unită. Dacă nu erau cetățenii Uniunii Europene care să ceară aceste lucruri într-o voce, poate că nici Germania nu ar fi luat decizia să oprească Nord Stream 2, dar au luat această decizie pentru că cetățenii germani au vrut să apere pace pe continent, pentru că Europa a învățat după cele două războaie mondiale că doar prin construcția europeană putem aduce pace și prosperitate. (…) Să reflectați la democrație în fiecare zi și să vedem fiecare ce putem face ca acest bun atât de prețios să nu îl pierdem, pentru că îl vom regreta dacă nu îl vom avea”, a afirmat primarul Emil Boc, în cadrul conferinței.

Aderarea României la Schengen, sprijinită de președintele CoR

În cadrul discuției, preşedintele Comitetului European al Regiunilor (CoR) , Apostolos Tzitzikostas, s-a angajat că va aduce în discuție la nivelul comitetului aderarea României la Spațiul Schengen, arătând că acest lucru ar fi trebuit să se întâmple deja, atât în cazul țării noastre, cât și al Bulgariei.

„Sprijin intrarea României în Spațiul Schengen… ieri, nu astăzi, nu mâine. Firește că și Bulgaria. În calitate de președinte al Comitetului Regiunilor, am intenția de a supune această temă discuției, voi lucra împreună cu domnul vicepreședinte al Comitetului pentru a acorda un aviz în această direcție, care va trebui trimis celorlalte instituții. Trebuie să fie remediată această situație imediat”, a spus Apostolos Tzitzikostas.

Premierul Nicolae Ciucă a participat, joi, la un dialog local cu cetăţenii pe tema „Europa începe în Transilvania: democraţie, educaţie şi tineret. Ce urmează după Conferinţa despre Viitorul Europei?”. La întâlnire au participat preşedintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas, şi primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă are în program o întâlnire pe tema dezvoltării comunităţilor locale inteligente şi coezive, la Primăria Cluj-Napoca.

