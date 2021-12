Câți bani a alocat Guvernul din fondul de rezervă localităților din Cluj, în decembrie?

În luna decembrie Guvernul a alocat de două ori bani din Fondul de Urgență către primării și consilii județene. La Cluj, administrațiile PNL au primit majoritatea banilor.

Guvernul a aprobat vineri, 17 decembrie, distribuirea sumei totale de 1,02 miliarde de lei din Fondul de Rezervă pentru un număr de 3.057 de UAT-uri. Expert Forum a prezentat sumele care au mers spre fiecare localitate.

La nivelul județului Cluj, au primit bani din fonduri de urgență următoarele UAT-uri:

Partidul Național Liberal

Dej - 500.000

Gherla – 500.000

Turda – 500.000

Câmpia Turzii – 500.000

Huedin – 400.000

Florești – 400.000 lei

Comunele Negreni, Ciucea, Poieni, Margău, Călățele, Mărișel, Căpușu Mare, Aghireșu, Mărișel, Gilău, Gârbău, Sânpaul, Așchileu, Vultureni, Borșa, Dăbâca, Cornești, Aluniș, Jichișu de Jos, Recea Cristur, Vad, Câțcău, Chiuiești, Cuzdrioara, Mica, Mintiu Gherlii, Fizeșu Gherlii, Sânmărtin, Țaga, Geaca, Pălatca, Mociu, Căianu, Bonțida, Cojocna, Feleacu, Ploscoș, Căianu, Aiton, Tureni, Luna, Săndulești, Petreștii de Jos, Iara și Băișoara au primit fiecare câte 179.000 de lei din fondul de urgență.

Partidul Social Democrat

Localitățile Viișoara, Frata, Apahidam, Jucu, Chinteni, Bobâlna, Cășeiu, Valea Ierii, Beliș, Râșca șin Mănăstireni au primit fiecare câte 250.000 de lei.

Uniunea Democrată Maghiară din România

Baciu – 408.000 lei

Săvădisla – 321.000 lei

Mihai Viteazu – 243.000 lei

Sâncraiu - 205.000 lei

Izvorul Crișului – 204.000 lei

Unguraș - 200.000 lei

Suatu – 195.000 lei

Moldovenești – 182.000 lei

Buza – 186.000 lei

PMP: Cătina – 179.000 lei

Independenți

Iclod – 179.000 lei

Sic - 165.000 lei

Cămărașu – 179.000 lei

Distribuția fondurilor nu ține cont de populația deservită

Distribuția de fonduri nu pare să țină cont neapărat de populația deservită, întrucât există numeroase cazuri de localități cu populații asemănătoare care au primit sume diferite de bani, arată cei de la Expert Forum. De remarcat sunt aici municipiile Brad (PSD): 456,92 lei per capita, Motru (PSD): 185,52 lei, Orșova (PRO România): 163,49 lei per capita, la polul opus aflându-se municipiul Turda (PNL), cu doar 9,05 lei per capita, Rădăuți (PNL) - 6,24 lei per capita sau Odorheiu Secuiesc (POL- Partidul Oamenilor Liberi, n.red.) – 5,12 lei per capita.

În ceea ce privește comunele din România, Florești (PNL) a fost printre cele cu cele mai mici alocări pe cap de locuitor, cu doar 9,64 lei per capita.

1,02 miliarde de lei, alocați recent

Pe 10 decembrie, s-au distribuit la propunerea MDLPA 476,5 milioane de lei pentru 105 UAT-uri, iar pe 17 decembrie Guvernul a aprobat distribuirea unei sume totale de 1,02 miliarde lei din Fondul de Rezervă bugetară pentru un număr de 3057 UAT-uri.

În primul caz, fondurile au fost solicitate de consiliile județene pentru acoperirea unor costuri pentru servicii de asistență socială și de protecție a copiilor, respectiv de autoritățile locale pentru acoperirea unor datorii legate de serviciile de termoficare și a unor cheltuieli pentru finanțarea proiectelor locale. Atunci, fiecare CJ a primit în mod egal 6,5 milioane de lei, iar fiecare reședință de județ 5 milioane de lei.

În cel de-al doilea caz, MDLPA a propus alocarea de fonduri la solicitarea CJ și autorităților locale „pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli necesare pentru desfășurarea înbune condiții a activității acestor autorități”. De asemenea, UAT-urile au mai cerut fonduri pentru finalizarea investițiilor publice finanțate de stat sau din fonduri europene.

PSD a luat grosul

În ceea ce privește decizia din 17 decembrie, au primit bani 23 de consilii județene, 59 de municipii, 205 orașe, și 2.769 de comune. La nivel național, PSD este câștigătorul detașat al acestei runde de alocări. Expert Forum arată că decizia a fost luată în mod netransparent, iar criteriile de alocare nu sunt clare.

Cei mai mulți bani au mers către comune (682 mil/66%), respectiv municipii (96 mil./9%) și județe (93 mil./9%). Un singur județ din listă este condus de președinte CJ de la PNL (Sibiu), iar în două cazuri consiliile județene sunt conduse de UDMR. Restul județene au președinți de la PSD (88% din bani).

La capitolul municipii, PSD a luat 64% din bani, iar PNL 18%. Niciun municipiu condus de USR nu a luat bani. La orașe, PSD a primit 60% din bani, PNL 30%, iar câte 3% au mers către UDMR și independenți. De la USR au primit bani 2 orașe, Întorsura Buzăului (CV) și Breaza (PH).

La comune, PSD a primit 51% din bani, PNL 36% și UDMR 7%. Nouă comune conduse de primari USR, din care patru din județul Maramureș, au primit 1,1 milioane (0.17%).

