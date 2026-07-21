Conducerile a şase filiale PNL, dizolvate de Biroul Politic Național

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de luni, demiterea președinților și dizolvarea birourilor politice județene și de sector pentru șase filiale ale partidului.

Conducerile a şase filiale PNL, dizolvate de Biroul Politic Național| Foto: Pană Tudor / Inquam Photos

În cadrul unei şedinţe-maraton, desfăşurate luni seară, echipa lui Ilie Bolojan a dizolvat conducerile a şase filiale cu rezultate slabe.

Au fost vizate conducerile filialelor controlate de contestatarii din partid.

Conducerile a şase filiale PNL, dizolvate de Biroul Politic Național

Potrivit unei informări a PNL, decizia vizează organizațiile liberale din Ialomița, Galați, și sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București.

„Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea președintelui interimar, George Scarlat. Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL. Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare”, se arată în informarea publicată luni seara de PNL.

Emil Boc, în Consiliul Director al ISP

Totodată, în cadrul ședinței de luni, Biroul Politic Național a validat propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP).

Din Consiliul Director al ISP urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului - Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru, mai precizează sursa citată.

Decizia luată în BPN vine în contextul lansării oficiale a Platformei Liberal-Conservatoare, care își propune să întărească PNL prin revenirea la principiile care l-au făcut principalul partid al dreptei românești. Platforma Liberal-Conservatoare a fost lansată săptămâna trecută de liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care a semnalat că aceasta va funcționa în interiorul PNL și are drept obiectiv readucerea partidului la valorile liberal-conservatoare.

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