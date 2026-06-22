Politică
Adrian Veștea a depus lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament
Premierul desemnat, Adrian Veștea, a depus la Parlament lista cu miniștri propuși și programul de guvernare.Premierul desemnat, Adrian Veștea, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Fotografie realizată în 25 septembrie 2024, când Veștea era ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | Foto: gov.ro
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus, duminică, 21 iunie 2026, la Parlamentul României, lista Cabinetului și programul de guvernare pe care le propune.
Lista miniștrilor în Guvernul Veștea
Lista Cabinetului este:
- Adrian Veștea - prim-ministru
- Marian Neacșu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)
- Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)
- Diana Morar - vicepremier (independent)
- Alexandru Nazare - ministru de Finanțe (independent)
- Florin Zaharia - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)
- Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)
- Monica Anisie - ministru al Educației și Cercetării (PNL)
- Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)
- Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)
- Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)
- Ionuț Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)
- Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naționale (PNL)
- Radu Marinescu - ministru al Justiției (PSD)
- Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)
- Cristian Pistol - ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)
- Florin Barbu - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)
- Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)
- Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)
- Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).
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„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp”, a scris Veștea, pe Facebook, duminică seara.
Prioritățile Guvernului Veștea
El a spus că noul Guvern are cinci priorități imediate:
- stabilitate politică - revenirea la normalitate instituțională
- fonduri europene - accelerarea atragerii banilor din PNRR
- stabilitate economică - menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară
- investiții - deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate
- securitate națională - accelerarea proiectelor strategice (SAFE)
Veștea a mai precizat că membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern.
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul dezbaterii și votării Guvernului Veștea.
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