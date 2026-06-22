Adrian Veștea a depus lista miniștrilor și programul de guvernare la Parlament

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a depus la Parlament lista cu miniștri propuși și programul de guvernare.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Fotografie realizată în 25 septembrie 2024, când Veștea era ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | Foto: gov.ro

Premierul desemnat Adrian Veștea a depus, duminică, 21 iunie 2026, la Parlamentul României, lista Cabinetului și programul de guvernare pe care le propune.





Lista miniștrilor în Guvernul Veștea

Lista Cabinetului este:

Adrian Veștea - prim-ministru

Marian Neacșu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)

vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD) Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

vicepremier (PNL) Diana Morar - vicepremier (independent)

vicepremier (independent) Alexandru Nazare - ministru de Finanțe (independent)

- ministru de Finanțe (independent) Florin Zaharia - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

- ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent) Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

- ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD) Monica Anisie - ministru al Educației și Cercetării (PNL)

- ministru al Educației și Cercetării (PNL) Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

- ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent) Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

- ministru delegat pentru Digitalizare (PNL) Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

- ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD) Ionuț Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

- ministru al Culturii (PSD) Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naționale (PNL)

- ministru al Apărării Naționale (PNL) Radu Marinescu - ministru al Justiției (PSD)

- ministru al Justiției (PSD) Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

- ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD) Cristian Pistol - ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

- ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL) Florin Barbu - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

- ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD) Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

ministru al Energiei (PSD) Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)

- ministru al Sănătății (PSD) Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).

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„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp”, a scris Veștea, pe Facebook, duminică seara.

Prioritățile Guvernului Veștea

El a spus că noul Guvern are cinci priorități imediate:

stabilitate politică - revenirea la normalitate instituțională

fonduri europene - accelerarea atragerii banilor din PNRR

stabilitate economică - menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară

investiții - deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate

securitate națională - accelerarea proiectelor strategice (SAFE)

Veștea a mai precizat că membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul dezbaterii și votării Guvernului Veștea.

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