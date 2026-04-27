Numirile interimarilor după demisia miniștrilor PSD, publicate în Monitorul Oficial

Au fost publicate în Monitorul Oficial decretele de numire în funcție a miniștrilor interimari la portofoliile rămase vacante după demisia PSD din Guvernul României.

Decretele de numire în funcție a miniștrilor interimari la portofoliile rămase vacante după demisia PSD din Guvern au fost publicate luni, 27 aprilie 2026, în Monitorul Oficial.

Totodată, au fost publicate în Monitorul Oficial și decretele privind demisiile miniștrilor PSD.

Președintele Nicușor Dan a informat, sâmbătă dimineață, 25 aprilie 2026, că a semnat demisiile miniștrilor PSD și propunerile de miniștri interimari transmise de către Guvern.

Miniștrii social-democrați și-au depus demisiile, joia trecută, 23 aprilie 2026, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-au retras din Executivul condus de premierul Ilie Bolojan.

Miniștrii interimari care preiau portofoliile de la PSD sunt:

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene - preia Ministerul Muncii

Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării - preia Ministerul Sănătății

Tanczos Barna (UDMR), vicepremier - preia Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne - preia Ministerul Justiției

Ilie Bolojan, premier - preia Ministerul Energiei

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării și vicepremier - preia Ministerul Transporturilor

Oana Gheorghiu, vicepremier - vicepremier pe postul care a fost deținut de Marian Neacșu.

