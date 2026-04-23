Schimbări la pauză în Guvernul României, PSD își retrage miniștrii după ce a dat-o în bară la guvernare!

După ce a dat-o în bară la guvernare, Partidul Social Democrat a decis să iasă de pe teren și și-a retras toți miniștrii din Cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Miniștrii PSD au plecat de la Palatul Victoria după depunerea demisiilor, în contextul retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. | Foto: imagine generată cu ajutorul AI

Demisiile au fost depuse joi, la Palatul Victoria, într-un moment care schimbă complet jocul politic.

Vicepremierul Marian Neacșu, alături de miniștrii Florin Barbu (Ministerul Agriculturii), Bogdan Ivan (Ministerul Energiei), Florin Manole (Ministerul Muncii), Radu Marinescu (Ministerul Justiției) și Alexandru Rogobete (Ministerul Sănătății) au părăsit „terenul”, lăsând Executivul fără o parte esențială din formulă. Practic, PSD a abandonat partida la pauză.

Cine a intrat pe teren în locul miniștrilor PSD

La ședința de Guvern de astăzi, în locul miniștrilor social-democrați au participat mai mulți secretari de stat din partea PNL, USR, UDMR și a minorităților naționale.

Astfel, Stela Firu a reprezentat Ministerul Sănătății, Horațiu Lucian Cosma pe cel al Transporturilor, Marius Poșa Ministerul Energiei, Silvia Dinică Ministerul Muncii, Ioan Turc Ministerul Justiției, iar Emil Dumitru Ministerul Agriculturii.

De asemenea, atribuțiile vicepremierului au fost preluate de Mihaela-Ioana Kaitor, iar cele ale secretarului general al Guvernului de Cristina Trăilă.

Cum se fac numirile noilor miniștri

Conform procedurii legale, după depunerea și înregistrarea demisiilor la Cancelaria premierului, acestea sunt transmise la Palatul Cotroceni, împreună cu propunerile de interimari, pentru emiterea decretelor necesare. Ulterior, noii miniștri sunt numiți în funcție de Nicușor Dan, prin decret prezidențial.

Demisiile, încă neoficiale fără decret

Miniștrii PSD rămân oficial în funcție până când președintele Nicușor Dan semnează decretele de demitere, chiar dacă demisiile au fost deja depuse. „Până nu semnează Nicușor Dan decretele de demitere, toți miniștrii PSD rămân în funcție, au plecat de la Guvern cu mașinile de serviciu”, a precizat Emanuel Ungureanu într-o postare pe Facebook.

Social-democrații susțin că premierul nu mai are susținerea majorității parlamentare, echivalentul unui meci fără arbitru și fără reguli clare. Mesajul transmis este că, fără sprijin politic, Guvernul nu mai are legitimitate să continue.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a mulțumit pentru colaborare și a cerut ca „schimbările din vestiar” să fie făcute pe criterii de competență, nu politic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

