Ponta propune deschiderea negocierilor cu AUR: „O pace strâmbă e mai bună decât un război drept”

După decizia PSD de retragere a sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, Victor Ponta propune deschiderea negocierilor cu partidul AUR, semnalând totodată că o colaborare PSD-USR este practic imposibilă: „O pace strâmbă e mai bună decât un război drept", spune fostul lider social-democrat.

Victor Ponta propune deschiderea negocierilor cu AUR

Victor Ponta a propus, marți, deschiderea discuțiilor cu AUR, apreciind că „o pace strâmbă e mai bună decât un război drept".

Declarațiile au fost făcute după o vizită în biroul lui Sorin Grindeanu.

Fostul lider PSD a pledat pentru o colaborare între PSD, PNL și UDMR.

„Nu va funcționa niciodată un Guvern cu PSD și cu USR. Câinele și pisica în același loc și te miri după aceea că se dărâmă casa. Eu cred că premierul Bolojan a greșit prin faptul că a dat toată puterea USR-ului în Guvern”, a declarat, marți, Victor Ponta, după o vizită în biroul liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit Digi24.

În schimb, Ponta a propus deschiderea negocierilor cu partidul AUR:

„Eu cred întotdeauna că o pace strâmbă e mai bună decât un război drept, iar o pace poate fi găsită între PSD, PNL, UDMR. Poate fi discutat și trebuie discutat și cu AUR”, a adăugat fostul lider PSD Victor Ponta.

Biroul Politic Național al PNL a adoptat, marți, în unanimitate, o rezoluție în care își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Liberalii reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, partidul nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune politică.

