Ministrul Educației: „E o provocare foarte mare să absorbim cât mai multe fonduri PNRR alocate Educației.”

Ministrul Educației, Mihai Damian, a declarat că absorbția fondurilor alocate prin PNRR reprezintă în continuare o provocare majoră, în condițiile în care aproximativ jumătate din bugetul destinat Educației a fost utilizat în perioada 2021–2025.

Ministrul a subliniat că în perioada următoare autoritățile își propun să accelereze implementarea proiectelor finanțate prin PNRR, pentru a crește gradul de absorbție până la termenul-limită. „În aproape cinci ani de implementare, aproximativ jumătate din fondurile alocate Educației prin PNRR au fost absorbite. Mai avem câteva luni să folosim cât mai mult din cealaltă jumătate”, a declarat acesta, conform Agerpres.ro.

Potrivit ministrului, unul dintre progresele importante vizează reducerea termenelor de rambursare. Dacă la finalul anului trecut plățile erau efectuate în aproximativ 90 de zile, în prezent acestea au fost reduse la mai puțin de 45 de zile, iar în anumite cazuri chiar la 30 de zile. Oficialul a transmis un mesaj către beneficiarii proiectelor, constructori și furnizori, cerându-le să accelereze lucrările și livrările, în contextul în care plățile sunt realizate mai rapid.

Monitorizare prin „codul culorilor”

Pentru a îmbunătăți gestionarea proiectelor, Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a introdus un sistem de monitorizare bazat pe „codul culorilor”, menit să evidențieze zonele de risc și cele unde este nevoie de intervenții rapide.

Termen limită, august 2026

Toate proiectele finanțate prin PNRR trebuie finalizate până la 31 august 2026, termen care pune presiune suplimentară pe autorități și beneficiari pentru accelerarea implementării. Ministrul Educației a subliniat că este nevoie de un efort susținut în perioada următoare pentru a evita pierderea fondurilor europene și pentru a duce la bun sfârșit investițiile în sistemul educațional.

CITEȘTE ȘI: