Fermierii ar putea cumpăra motorină fără accize și TVA, măsură de urgență propusă de Guvern

Fermierii din sectorul vegetal ar putea beneficia, în 2026, de motorină la preț redus, fără accize și TVA, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere de Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) propune o măsură temporară de sprijin destinată producătorilor agricoli, în contextul creșterii accelerate a prețului la carburanți. Conform proiectului, fermierii vor putea achiziționa motorină fără accize și TVA pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal. Sprijinul se va acorda pe baza adeverințelor eliberate de APIA, pentru un consum standard de 78 litri pe hectar, fermierilor care depun cereri de plată pe suprafață, conform Agerpres.ro.

Creșterea prețurilor, presiune majoră pe agricultură

Reprezentanții MADR atrag atenția că scumpirea motorinei, cu până la 25-50% într-un interval scurt, a pus o presiune majoră pe costurile de producție din agricultură. Motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 40-59% din costul unei culturi.

Riscuri majore fără intervenție

Autoritățile avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide, sectorul agricol riscă să se confrunte cu efecte în lanț:

vulnerabilitate financiară crescută pentru fermieri

dificultăți în plata obligațiilor

risc de supraîndatorare

abandonul terenurilor agricole

falimente în lanț

În plus, dependența României de importurile de țiței amplifică impactul fluctuațiilor de pe piețele internaționale.

Florin Barbu: „Protejăm fermierii într-un context dificil”

„Intervenim pentru a proteja fermierii și pentru a menține echilibrul producției agricole într-un context economic dificil. Creșterea prețului la motorină pune presiune directă pe costurile de producție și poate afecta securitatea alimentară a țării. Venim cu un mecanism prin care fermierii să poată achiziționa direct de la pompă motorină, fără accize și fără TVA”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Actul normativ este în prezent supus consultării publice și urmează să fie analizat în cadrul structurilor de dialog social ale ministerului, înainte de adoptare.

