Kelemen Hunor: „Ar fi CATASTROFAL un Guvern minoritar PNL-USR susținut de AUR”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că un eventual Guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi „catastrofal” și că nu există alternativă la formula actuală a Executivului.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, 25 martie 2026, că nu există alternativă la formula actuală de guvernare și că un Guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi „catastrofal”.

Kelemen Hunor speră la pace în coaliție după Paște

„Ar fi catastrofal (guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR, n. red.), deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauți o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide și susținut de cine apucă și cine când are timp și chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greșeală uriașă. Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar și neînțelegeri din coaliție, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înțelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate președintele Dan când zicea că această coaliție este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a declarat presei Kelemen Hunor, la Brâncovenești, în județul Mureș, potrivit Agerpres.ro.

Întrebat ce soluții vede pentru rezolvarea crizei guvernamentale, Kelemen Hunor a subliniat că singura cale este dialogul

„Dialogul, argumente, rațiunea, astea sunt soluțiile. Astăzi, când discutăm despre coaliție și la această oră și sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te așezi la masă. Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, și să găsim împreună o soluție, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”, a mai afirmat liderul UDMR.

