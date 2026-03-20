Comisiile au respins amendamentul AUR pentru indexarea pensiilor în bugetul pentru 2026

Comisiile reunite de buget-finanțe au respins amendamentul depus de AUR pentru indexarea pensiilor bugetului de stat 2026.

Comisiile reunite de buget-finanțe au respins amendamentul depus de AUR pentru indexarea pensiilor bugetului de stat 2026 | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

AUR susține că, prin respingerea în comisiile reunite de buget-finanțe a amendamentului depus de partid la legea bugetului de stat - amendament care prevedea indexarea pensiilor cu rata anuală a inflației - a fost încălcat un drept, în mod „abuziv”, de către guvernanți.

„Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a pus interesele politice deasupra drepturilor constituționale ale milioanelor de pensionari care așteptau să li se facă dreptate. (...) Amendamentul AUR este pentru aplicarea prevederilor stipulate în Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii, care hotărăște mecanismul legal de majorare a pensiilor pentru protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor. Cu alte cuvinte, AUR a cerut respectarea legii. PSD s-a poziționat alături de PNL, USR și UDMR împotriva legii, împotriva pensionarilor, împotriva dreptății. Dacă amendamentul AUR nu va fi votat în plenul Parlamentului, pensionarii vor avea în continuare pensiile înghețate, în condițiile în care prețurile la alimente, medicamente, utilități sunt o piatră grea care atârnă de economiile părinților și bunicilor noștri”, se arată într-un comunicat al AUR.

Potrivit formațiunii, „impactul bugetar invocat drept justificare pentru a respinge amendamentul nu este altceva decât o scuză”.

„Măsura propusă poate fi implementată cel mai devreme de la 1 mai 2026, impactul efectiv asupra exercițiului bugetar 2026 fiind doar pentru 8 luni calendaristice, ceea ce scade necesarul de finanțare aferent anului curent la numai 12,8 miliarde. Finanțarea este transparentă și realizabilă prin suplimentarea subvenției deja existente în bugetul asigurărilor sociale. AUR denunță ipocrizia coaliției care pretinde că este dispusă la «compromisuri» pentru a ajuta categoriile vulnerabile, acordându-le, de fapt, mici ajutoare care nu le ajută cu nimic într-o economie inflaționistă aflată în recesiune. AUR va continua să își susțină amendamentele în plenul Parlamentului și va vota pentru binele cetățenilor, ori de câte ori va fi nevoie”, a mai transmis AUR.

CITEȘTE ȘI: