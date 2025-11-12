Aurelia Cristea (PSD) a demisionat din Consiliul Local Cluj-Napoca din motive „personale”

Aurelia Cristea a demisionat din Consiliul Local Cluj-Napoca. Locul ei va fi ocupat de Radu Lupaș.

Aurelia Cristea, inițiatoarea legii anti-fumat din România, a demisionat miercuri din Consiliul Local Cluj-Napoca din motive personale. Foto: Cluj1.ro, Horia Nasra Show





Aurelia Cristea a fost consilier local un an, fiind aleasă în această funcție în octombrie 2024.

Locul ei în deliberativul local ar urma să fie ocupat de Radu Lupaș, care s-a aflat pe poziția a patra pe lista PSD pentru Consiliul Local Cluj-Napoca la alegerile locale din 2024.

Radu Lupaș, locul patru pe lista PSD pentru Consiliul Local Cluj-Napoca, ar urma să ia locul Aureliei Cristea. Foto: Facebook/Radu Lupaș

Aurelia Cristea: „Timpul meu e alocat familiei și activității profesionale”

„Timpul meu este acum în mare parte alocat familiei și activității profesionale, firmei care a ajuns la 500 de angajați și de care suntem foarte mândri. Sunt onorată că am reprezentat comunitatea și PSD Cluj în Consiliul Local", a declarat Aurelia Cristea pentru ZiuadeCluj.

Aurelia Cristea, inițiatoarea legii anti-fumat din România

Aurelia Cristea a fost consilier județean în 2012, până în decembrie când a fost aleasă deputat de Cluj din partea USL, funcție pe care a ocupat-o până în 2016.

Aurelia Cristea este inițiatoarea legii antifumat din România.

În perioada martie - 13 decembrie 2014, Aurelia Cristea a fost ministru delegat pentru dialog social și relația cu societatea civilă în guvernul Victor Ponta.

În data de 1 februarie 2017 și-a dat demisia din PSD, în semn de protest față de adoptarea OUG 13 prin care guvernul Grindeanu a dezincriminat unele fapte de corupție.

Octombrie 2024. Aurelia Criste: „Este o mare onoare!”

Aurelia Cristea, în 28 octombrie 2024, la depunerea jurământului de consilier local. Foto: Facebook/Aurelia Cristea

„Pentru mine este a patra oară când depun acest juramânt de credință în cei peste 22 de ani ca membru PSD, având, pe rând, calitatea de consilier județean, deputat, ministru și acum de consilier local al municipiului Cluj-Napoca.

Vreau să vă mulțumesc pe această cale fiecăruia dintre voi pentru eforturile și susținerea pe care mi-ați acordat-o în campania pentru alegerile locale, vă mulțumesc pentru votul de încredere pe care mi l-ați acordat”, spunea Aurelia Cristea la depunerea jurământului de consilier local în 28 octombrie 2024.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News



CITEȘTE ȘI: