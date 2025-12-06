BT rămâne cea mai mare bancă din România. Fitch confirmă rating-urile BT.

BT rămâne în vârful piramidei pe piața bancară din România.

Fitch confirmă rating-urile Băncii Transilvania | Foto: Banca Transilvania

Fitch Ratings confirmă rating-ul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania la „BBB-”, precum și rating-ul de viabilitate a băncii la „bbb-”.

Totodată, Fitch Ratings menține perspectiva negativă pentru rating-urile confirmate astăzi, în contextul rating-ului de țară.

„Agenția argumentează decizia cu privire la confirmarea rating-urilor cu poziția puternică și bine consolidată a băncii pe piața internă, rezervele solide de capital susținute de o capacitate robustă de generare internă de capital și profilul stabil de finanțare. Rating-urile evidențiază, de asemenea, calitatea activelor băncii, susținută de o politică de creditare sănătoasă”, se arată într-un comunicat oficIal BT.

BT, cea mai mare bancă din România

Cu o cotă de piață de aproape 23% din activele sectorului, BT este cea mai mare bancă din România, cu un model de afaceri care se concentrează pe deservirea IMM-urilor, antreprenorilor și clienților retail, cu care are relații solide. Fitch subliniază că portofoliul de credite a băncii este bine diversificat, iar expunerea limitată la industrii volatile a susținut performanța solidă pe tot parcursul perioadei analizate.

Din punct de vedere financiar, banca a înregistrat o profitabilitate ridicată în primele nouă luni din 2025, ca urmarea a eficientizării operaționale și a creșterii veniturilor. Indicatorii de capitalizare rămân solizi, iar lichiditatea este adecvată, sprijinită de o bază stabilă și granulară de depozite.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: