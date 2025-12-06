Cu cine va juca România la Campionatul Mondial de Fotbal dacă se va califica? Președintele FRF, Răzvan Burleanu: „Ne motivează enorm tragerea la sorți”.

Națioanala de fotbal a României și-a aflat adversarele pe care le va întâlni la Campionatul Mondial de Fotbal de la anul, dacă se va califica.

Naționala României va avea o grupă cu adversari accesibili, în caz că se va califica la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat că tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026 „ne motivează și ne provoacă enorm”, potrivit site-ului FRF.





„Este o tragere la sorți care ne motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediție a Cupei Mondiale până acum”, a transmis Burleanu de la Washington.

Cu cine vom juca la World Cup 2026 dacă ne calificăm?

Naționala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă se va califica, iar adversarele sale vor fi Statele Unite (una dintre gazdele turenului), Paraguay și Australia, potrivi tragerii la sorți efectuate, vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung și dificil, a precizat FRF.

România nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998.

