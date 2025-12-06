Moarte subită la Turda. Un bărbat a decedat pe terenul de sport.

Un bărbat a decedat subit, vineri 5 decembrie 2025, pe un teren sintetic din municipiul Turda, județul Cluj.

Un bărbat a murit, vineri 5 decembrie 2025 la Turda, în timp ce făcea sport |Foto: Depositphotos.com

Tragedia s-a întâmplat vineri seara, 5 decembrie 2025, pe un teren sintetic de sport.

„Poliția Municipiului Turda a fost sesizată telefonic de către o femeie cu privire la faptul că un bărbat de 45 de ani, din municipiul Turda, ar fi decedat pe un teren de fotbal sintetic din oraș. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a Poliției Municipiului Turda, care a constatat că, în jurul orei 21.50, bărbatul s-a prăbușit la sol din senin, fără a acuza anterior probleme medicale și fără a fi intrat în contact cu alte persoane, rămânând inconștient”, a transmis IPJ Cluj pentru monitorulcj.ro.

Nu a putut fi resuscitat

IPJ ne-a mai precizat că a fost solicitată intervenția ambulanței, care, după efectuarea manevrelor de resuscitare, a constatat, din nefericire, decesul acestuia.

„Examinarea preliminară a cadavrului nu a evidențiat urme de violență. În cauză se efectuează investigații și verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte a decesului sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, a mai transmis IPJ Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: