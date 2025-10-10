Grindeanu ieșit din sală la congresul UDMR de la Cluj în timpul imnului secuiesc, Bolojan a rămas

La congresul UDMR de la Cluj, în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a ieșit din sală, în timp ce prim-ministrul României, Ilie Bolojan a rămas.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD), protagonistul unui moment controversat la congresul UDMR de la Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Un moment controversat a avut loc, vineri, la congresul UDMR de la Cluj.

La deschiderea congresului UDMR de la Cluj, azi, 10 octombrie 2025, au fost intonate trei imnuri, în următoarea ordine:

Imnul național al României: „Deșteaptă-te, române!” Imnul național al Ungariei „Himnusz” Imnul Ținutului Secuiesc „Székely himnusz”

La cel de-al treilea imn, cel al Ținutului Secuiesc, președintele interimar al PSD și totodată președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, prezent la eveniment a hotărât să părăsescă sala unde a avut loc congresul, iar prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a rămas pe durata celui de-al treilea imn.

Imnul secuiesc la congresul UDMR de la Cluj: Grindeanu a ieșit, Bolojan a rămas

În colajul foto de mai jos se poate observa că în partea stângă, în timpul intonării imnului Ungariei, Sorin Grindeanu se afla în sală, iar în fotografia din partea dreaptă, realizată în momentul intonării imnului Ținutului Secuiesc, liderul PSD nu se mai afla în sală, deoarece a ieșit chiar la intonarea imnului secuiesc.

Foto stânga: Sorin Grindeanu, prezent în timpul intonării imnului Ungariei / Foto dreapta, Grindeanu a ieșit în timpul imnului Ținutului Secuiesc la congresul UDMR de la Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Șeful interimar al social-democraților s-a întors în sală la scurt timp după ce s-a încheiat intonarea imnului Ținutului Seciuesc.

Ulterior, Sorin Grindeanu ar fi precizat că el și-a făcut treaba când a stat la imnul României și cel al Ungariei și că în momentul intonării imnului secuiesc, acesta avea o problemă de rezolvat. Totodată, președintele Camerei Deputaților ar fi afirmat că nu este vreo problemă, deoarece el are prieten secui.

Reamintim că imul Ținutului Secuiesc nu este unul oficial, astfel, prezența lui Sorin Grindeanu în postura de oficial al statului în acel moment poate fi considerată o decizie personală.

Sorin Grindeanu la congresul UDMR din Cluj: Dacă această coaliție va da greș, România va da greș

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că „dincolo de coaliția de guvernare este doar deșertul populismului” și a menționat că dacă această coaliție va da greș, România va da greș, afirmație făcută la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).



„Mă bucur să fiu, astăzi, aici, la congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct pentru un proiect comun și când spun asta mă gândesc, în primul rând, la aderarea României la spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii, dacă nu principalul nostru susținător în atingerea acestui obiectiv național”, a afirmat Grindeanu.

El a spus că România a fost „ținută la ușa Schengen” timp de 13 ani, iar acest proiect a fost finalizat la sfârșitul anului trecut, la Budapesta.

Grindeanu a menționat că acest exemplu demonstrează că unitatea și respectul reciproc sunt mai puternice decât diferențele.

A subliniat că România trece printr-o perioadă complicată, în care „tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică”.

Președintele Camerei Deputaților: Tentația populismului este tot mai mare

„Astăzi, de pe scena congresului UDMR, vreau să vă vorbesc despre unitate, unitatea dintre noi, partidele de guvernare și, poate cel mai important, unitate și reconciliere cu o mare parte din societate. Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică. Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne vom putea ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul. Dincolo de noi, de această coaliție, este doar deșertul populismului și asta știm cu toții. Depinde doar de noi dacă vom permite asta, iar aici trebuie să apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viața politică românească, în general, și în interiorul acestei coaliții, în mod special”, a adăugat Grindeanu.



Liderul interimar al PSD a mai spus că „moderația, consecvența și respectul pentru cuvântul dat nu sunt calități etnice”, ci reprezintă valori politice și morale care ar trebui să ghideze pe toată lumea.



„Sigur că într-o coaliție de guvernare diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, iar experiența ne-a arătat că uneori dezbaterea dintre noi poate fi, așa cum vedeți aproape zilnic, extrem de intensă. Și, dacă tot suntem la congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru, spunând că uneori în coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar vă asigur că asta nu este din cauza dumneavoastră, a prietenilor din UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar și fără ajutorul maghiarilor”, a adăugat Grindeanu.



El a subliniat că este important ca între parteneri să existe un echilibru, „să nu se acționeze pe baza unor accente autoritare și impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor”.

„Trebuie să rămânem uniți în ceea ce contează cu adevărat: protejarea puterii de cumpărare a românilor, relansarea economiei, salvarea firmelor autohtone și, nu în ultimul rând, stabilitatea țării. România traversează o perioadă dificilă, de aceea Partidul Social Democrat a venit cu diverse propuneri concrete, aplicabile și orientate spre binele românilor”, a mai arătat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a făcut un apel public către partenerii de la UDMR să contribuie activ la construcția planului național de relansare economică a României.

„Cred că este momentul să vorbim și despre așa ceva și trebuie să intrăm în această etapă. România are șansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica niciuna dintre ele. Din experiența mea, știu că politicile pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice, ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care știu cum funcționează și cum se dezvoltă o comunitate”, a adăugat Grindeanu.

El a evidențiat că istoria UDMR este „o poveste de succes” despre cum se poate rămâne relevant în politică, „fără excese, zgomot, dar cu seriozitate și cu tenacitate”.

„Cu experiența pe care o au, UDMR și PSD pot demonstra că maturitatea politică nu este o slăbiciune, ci este o forță solidă în aceste vremuri. (...) Am încredere că sub conducerea prietenului meu Kelemen Hunor, UDMR va rămâne același partener serios de guvernare și că vom reuși să atingem împreună în coaliție și cu celelalte forțe politice ceea ce ne-am angajat în fața oamenilor. Trebuie să fim conștienți că respectul și bunăstarea nu pot fi livrate de un singur partid, ci de către noi toți, împreună”, a mai transmis Grindeanu.

La acest eveniment au fost prezenți premierul României, Ilie Bolojan, și omologul său ungar, Viktor Orban.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: