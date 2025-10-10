Premierul Ilie Bolojan a lansat acuzații înspre ANRE: „Puteau face mai mult”

Prim-ministrul a negat că în România ar fi cele mai mari preţuri la energie, dar a recunoscut că preţul este „mare”, raportat la puterea de cumpărare.

Ilie Bolojan a adus acuzații celor de la ANRE | Foto: gov.ro

Într-o intervenție pentru postul B1 TV, șeful Guvernului a declarat că era nevoie de o reglementare mai eficientă a pieței energiei în ultimul deceniu.

„Trebuie să avem o piaţă corectă a energiei şi să facem ca ANRE să supravegheze într-adevăr mai bine ceea ce se întâmplă pe piaţă.

Din punctul meu de vedere, în toţi aceşti ani, de 10-15 ani, puteau să facă mai mult pentru a avea reguli mai clare în piaţă.

Ei sunt regulatorii, ei sunt cei care urmăresc ceea ce se întâmplă, în aşa fel încât între preţul de producţie şi preţul pe care îl plăteşte la final cetăţeanul sau compania să fie o diferenţă rezonabilă.

Cred că ar putea să fie un alt mecanism de formare (a preţului energiei n.red.), dacă ar fi fost mai inovativi şi ar fi lucrat mai mult pe tema asta”, a spus Bolojan pentru sursa citată, potrivit Agerpres.

„Prețurile din România nu sunt cele mai mari”

El a negat informații potrivit cărora în România ar fi cele mai ridicate prețuri la energie, deși a convenit că prețul curent este unul „mare”, raportat la puterea de cumpărare.

„Nu este cel mai mare preţ din Europa în România, dar la puterea noastră de cumpărare, la realităţile din această parte de Europă, este evident că este un preţ mare.

Aceasta este realitatea şi nu are rost să o ocolim. Acest preţ ar putea să fie mai mic, pe de o parte, să fie mai suportabil din punct de vedere social, şi sprijinul pe care Guvernul îl acordă familiilor cu venituri mici vine să compenseze această realitate”, a adăugat Bolojan.

Mai mult, politicianul a făcut precizări și cu privire la companiile de stat care produc cărbune, punctând că trebuie redusă ineficiența acestora.

„Pe zona de cărbune nu doar că preţul producţiei pe cărbune este influenţat semnificativ de obligativitatea de a achiziţiona aceste certificate de CO2 - pentru că este mare poluator - dar ineficienţa în această zonă este influenţată de proasta administrare a acestor companii, din Valea Jiului, din zona Gorj.

Nu poţi să ai un preţ al energiei pe cărbune mic cât timp ai costuri de producţie foarte mari şi ineficienţă foarte mare”, a mai afirmat Bolojan.

