Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL), implicat în lupta împotriva violenței domestice

Deputatul PNL de Cluj, Ovidiu Cîmpean, a participat la ședința de constituire a Comisiei speciale „România fără violență”, care își propune să combată și să prevină violența domestică.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a luat parte la la ședința de constituire a Comisiei speciale „România fără violență” | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a transmis că violența domestică este o problemă serioasă, care nu trebuie să rămână privată și privește întreaga societate.

„La inițiativa colegei noastre Alina Gorghiu am semnat și am votat în plenul reunit al Parlamentului înființarea Comisiei speciale «România fără violență». Astăzi (16 septembrie 2025 - n. red.) am participat la ședința de constituire a acestei comisii”, a transmis Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Deputat PNL de Cluj: „De prea multe ori am auzit cazuri în care femei și copii tăriesc tăcere coșmarul violenței acasă”

Deputatul clujean afirmă că de prea multe ori oamenii au auzit cazuri în care femei si copii trăiesc în tăcere coșmarul violenței în propria casă și de prea multe ori au fost ignorate ordine de protecție sau victime lăsate singure și agresori nepedepsiți.

Acesta a precizat că rolul Comisiei speciale „România fără violență" este de a pune în mișcare schimbarea, nu doar vorbe, ci măsuri concrete, precum:

Rolul acestei comisii este clar: să punem în mișcare schimbarea. Nu doar vorbe, ci măsuri concrete:

Monitorizarea agresorilor prin brățări electronice, pentru ca ordinele de protecție să nu mai fie doar o hârtie

Crearea de adăposturi în fiecare județ, pentru ca nicio victimă să nu mai fie nevoită să rămână lângă agresor.

Consiliere psihologică pentru victime și pentru copiii lor.

Educație în școli despre respect, egalitate și prevenirea abuzului.

Ovidiu Cîmpean: „Acționăm să protejăm victimele violenței domestice”

„Ne propunem să acționăm pentru ca victimele să fie protejate. Vom analiza cadrul legislativ național și european și vom avansa propuneri pentru combaterea și prevenirea violenței domestice. Comisia are un mandat de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Această luptă nu se duce doar în Parlament. Se duce în fiecare comunitate, în fiecare familie, în fiecare persoană care își găsește curajul să spună răspicat: «Ajunge!»”, a mai transmis Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean invită parlamentarii, reprezentanții instituțiilor, ONG-urile și cetățenii să lucreze împreună pentru că România are nevoie de o cultură a respectului și a siguranței, nu a fricii.

