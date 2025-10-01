Emil Boc, despre importanța Mării Negre pentru securitatea Europei: „Nu este și nu trebuie să devină «lac rusesc».”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a subliniat importanța securității la Marea Neagră, în cadrul Comitetului European al Regiunilor la Bruxelles.

Primarul Emil Boc afirmă că Marea Neagră nu trebuie să devină „lac rusesc” | Foto: Facebook, Emil Boc

Edilul a afirmat la Bruxelles că Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un „lac rusesc”.

„Securitatea la Marea Neagră este vitală pentru securitatea europeană. Marea Neagră a fost destabilizată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Marea Neagră e importantă strategic pentru că aduce împreună 3 regiuni de securitate distincte. În nord avem Rusia, în sud Turcia și întreaga zonă mediterană, în vest Europa și zona Balcanică În timpul Războiului Rece, era numită chiar un «lac rusesc». Acea vreme nu trebuie să se mai întoarcă niciodată”, a susținut Emil Boc, într-o intervenție în cadrul Comitetului European al Regiunilor pe tema Strategiei Uniunii Europene cu privire la Marea Neagră, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Primarul municipiului Cluj-Napoca: „Marea neagră trebuie să devină o frontieră a păcii”

Acesta consideră Marea Neagră o frontieră europeană și afirmă că trebuie să devină o mare a păcii, a libertății și a oportunităților.

„De la războiul Rusiei din Georgia din 2008 până la anexarea Crimeei în 2014 și invazia ulterioară pe scară largă a Ucrainei în 2022, regiunea Mării Negre a fost cheia eforturilor lui Putin de a restabili puterea și influența Rusiei după căderea Uniunii Sovietice. Nu poate exista o strategie pentru Marea Neagră fără Dunăre. Și nu poate exista o strategie pentru Dunăre fără Marea Neagră. Acesta este un singur ecosistem. Un singur coridor. O singură linie de apărare”, a mai afirmat Emil Boc.

Emil Boc: „UE trebuie să investească masiv în porturi, autostrăzi, căi ferate și aeroporturi”

Primarul municipiului Cluj-Napoca este de părere că Uniunea Europeană trebuie să investească masiv în porturi, autostrăzi, căi ferate și aeroporturi, asta pentru ca:

infrastructura civilă și militară să fie pregătită.

trupele și echipamentele să se poată mișca rapid.

Europa să fie pregătită sa își apere fiecare centimetru de teritoriu.

„Trebuie să lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri - Ucraina, Moldova, Georgia, Turcia, Armenia, Azerbaidjan. Ei nu sunt doar vecini. Ei sunt parteneri. Parteneri în securitate, parteneri în libertate, parteneri în viitorul Europei. Marea Neagră trebuie să fie o mare a speranței, nu a fricii. O mare a stabilității, nu a agresiunii. O mare care ne unește, nu care ne desparte. Pentru că viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: