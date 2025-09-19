Victoria Furtună, în pericol să rămână fără cetățenia română!

Șefa Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, este acuzata de legături strânse cu Ilan Șor, oligarhul care se ascunde la Moscova.

Victoria Furtună (cu microfonul), șefa partidului Moldova Mare | Foto: Victoria Furtună Facebook

Din această cauză, Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei sale românești, anunță Euronews. Totuși, motivul pentru care acest lucru s-ar întâmpla nu a fost, pentru moment, dezvăluit.

În emisiunea „România lui Vitalie, avocatul Ion Guzun a declarat că serviciile de informații de la Chișinău i-au interzis Victoriei Furtună să aibă acces la secrete de stat, în perioada în care activa ca procuror.

„Este importantă pentru noi neutralitatea în perioada electorală și această intervenție nu poate fi interpretată drept o susținere sau a critică a acestui concurent electoral”, a spus Ion Guzun la Euronews România.

