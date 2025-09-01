Deputata Oana Murariu (USR Cluj), aleasă în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Ce funcție va avea?

Deputata Oana Murariu, președinta USR Cluj, a fost aleasă în Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Oana Murariu (USR Cluj) a fost aleasă vicepreședintă a Camerei Deputaților | Foto: USR Cluj

Camera Deputaților și-a ales, luni, vicepreședinții, secretarii și chestorii din Biroul permanent.

Pentru lista propusă s-au înregistrat 269 de voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă”.

Oana Murariu (USR Cluj), aleasă vicepreședintă la Camera Deputaților

Vicepreședinți ai Camerei vor fi: Natalia Intotero (PSD), Gianina Șerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR); secretari - Silvia Mihalcea (PSD), Arina Moș (PNL), Oana Murariu (USR) și Ovidiu Ganț (minoritățile naționale); chestori - Mitică Mărgărit (PSD), Romeo Lungu (PSD), Florin Velcescu (AUR) și Lorand-Balint Magyar (UDMR).

Deputatul clujean Csoma Botond, lider al grupului parlamnetar UDMR

Conform anunțurilor grupurilor parlamentare, în această sesiune, liderii grupurilor parlamentare sunt: Ștefan Popa - PSD, Gabriel Andronache - PNL, Mihai Enache - AUR, Bogdan Rodeanu - USR, Csomo Botond - UDMR, Ionel Goidescu - S.O.S România, Anamaria Gavrilă - POT și Varujan Pambuccian - liderul grupului minorităților naționale.

Tot luni, Senatul și Camera Deputaților se reunesc, de la ora 19.00, în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă.

