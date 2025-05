Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „România europeană nu este un slogan, ci o responsabilitate asumată față de fiecare generație”

Într-o declarație politică susținută miercuri în plenul Camerei Deputaților, deputatul Remus Lăpușan a subliniat importanța continuării parcursului european al României și necesitatea menținerii stabilității în societatea românească.

Deputatul Remus Lăpușan a transmis un mesaj clar de susținere a direcției europene a României, într-o declarație politică susținută în plenul Camerei Deputaților.

El a evidențiat nevoia de stabilitate, echilibru și responsabilitate, subliniind că rezultatul recentelor alegeri confirmă dorința românilor pentru o societate modernă și predictibilă, construită pe reguli, respect și seriozitate.

„În declarația politică susținută astăzi în plenul Camerei Deputaților, am vorbit despre importanța continuării parcursului european al României și despre mesajul clar transmis de cetățeni prin votul exprimat recent: dorința unei societăți echilibrate, decente și orientate către dezvoltare. Am subliniat că această victorie nu este a unui partid, ci a tuturor celor care cred în reguli, în respect, în munca temeinică și în construcția pe termen lung. Este o victorie a celor care aleg stabilitatea și resping radicalismul și haosul. Cred cu tărie că România are nevoie de seriozitate, de echilibru și de lideri care își respectă angajamentele. Am făcut un apel ferm pentru evitarea conflictelor sterile, a blocajelor instituționale și a discursurilor negative care nu aduc nicio soluție reală. Responsabilitatea noastră este să continuăm dezvoltarea, să oferim tinerilor motive reale să își construiască viitorul aici, în România și să păstrăm direcția clară către valorile europene în care credem”, a transmis Remus Lăpușan.

Remus Lăpușan a evidențiat câteva dintre proiectele concrete ce reflectă beneficiile integrării europene, precum Spitalul Regional de Urgență de la Cluj, investițiile în infrastructura rutieră, modernizarea unităților de învățământ și digitalizarea administrației publice.

„Sunt proiecte concrete care demonstrează că integrarea europeană aduce beneficii reale: Spitalul Regional de Urgență de la Cluj, investițiile în infrastructura rutieră, modernizarea școlilor și digitalizarea administrației publice. Toate acestea nu sunt simple inițiative pe hârtie, ci pași vizibili spre o Românie modernă, conectată și funcțională. Avem o șansă reală să consolidăm acest drum, să oferim continuitate investițiilor începute și să demonstrăm că România poate fi un stat european nu doar prin statut, ci prin fapte”, a adăugat Remus Lăpușan.

