Mircea Abrudean: „Am votat pentru democrație, libertate și parcurs pro-european. România merită viitor, nu întoarcerea în trecut”

Mircea Abrudean a votat, duminică, la Roma, unde va reprezenta România la ceremonia de inaugurare a pontificatului lui Papa Leon al XIV-lea. „Am votat cu gândul la copilul meu, la toți de acasă și la cei plecați peste hotare. Mergeți și voi la vot, oriunde vă aflați!”, a transmis președintele interimar al Senatului.

Mircea Abrudean, președintele interimar al Senatului, a votat, duminică, la Roma: „Am votat pentru o Românie unită”|Foto: Abrudean Mircea - Facebook

Mircea Abrudean a votat, duminică, la Academia di Romania, edificiu cultural românesc, care găzduiește și Institutul Cultural Român, aflat în subordinea Senatului României.

Președintele interimar al Senatului se află la Roma, unde participă la inaugurarea pontificatului Papei Leon al XIV-lea.

Abrudean: România merită viitor, nu întoarcerea în trecut

După ieșirea de la urne, Abrudean a transmis un îndemn prin care i-a încurajat pe români să participle la vot oriunde s-ar afla.

„România are, astăzi, nevoie de votul fiecărui român care știe ce înseamnă legământ, responsabilitate, decență”, spune Mircea Abrudean în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

„Eu am votat la Roma, unde am onoarea să reprezint România la ceremonia de inaugurare a pontificatului Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea. Am votat la Academia di Romania, edificiu cultural românesc, care găzduiește și Institutul Cultural Român, aflat în subordinea Senatului României.

Vot pentru o Românie unită

Am votat cu gândul la copilul meu, la toți de acasă și la cei plecați peste hotare. Am votat pentru o Românie unită, în care primează bunul-simț, educația și competența. Am votat pentru democrație, libertate și parcurs pro-european. Am votat pentru respect, nu pentru dezbinare. Am votat pentru demnitate, nu pentru izolare.

Mergeți și voi la vot, oriunde vă aflați! România merită viitor, nu întoarcerea în trecut”, a declarat Mircea Abrudean, președintele interimar al Senatului.

