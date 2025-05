Ziua Munților Apuseni, sărbătorită pe 21 septembrie. Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Un angajament ferm pentru protecția și valorificarea patrimoniului natural și cultural unic al României”.

România va avea o zi dedicată Munților Apuseni în urma unui demers legislativ inițiat de deputatul social-democrat clujean Remus Lăpușan și susținut de mai mulți parlamentari.

21 septembrie, decretată ziua oficială a Munților Apuseni|Foto: monitorulcj.ro

21 septembrie va fi, oficial, ziua Munților Apuseni, după textul unei propuneri legislative din Parlamentul României, la inițiativa lui Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj, și a mai multor deputați și senatori.

21 septembrie, decretată ziua oficială a Munților Apuseni

„Pentru mine personal, Munții Apuseni au o frumusețe aparte: acolo am simțit cel mai intens că, într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat! Sufletul acestor locuri e dat și de peisajele absolut mirifice, dar și de oamenii locului, adevărate tezaure umane vii, care poartă tradiții și meșteșuguri din vechime. Mă bucur foarte mult că am reușit să decretăm această sărbătoare regională.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Dedicarea unei zile speciale pentru Munții Apuseni reprezintă un gest de respect față de trecut, dar și un angajament ferm pentru viitor”|Foto: Remus Lăpușan

Recunoașterea oficială a Munților Apuseni drept un reper în identitatea ardelenilor crește sentimentul de mândrie locală, susținând conștiința istorică și culturală comună în rândul locuitorilor din această zonă. Mulțumesc tuturor colegilor care au sprijinit acest demers”, a declarat deputatul Remus Lăpușan, unul dintre inițiatorii proiectului legislativ.

21 septembrie este ziua în care Avram Iancu – un simbol al Munților Apuseni și al luptei pentru identitatea românească, a ajuns la Blaj, pe Câmpia Libertății, la cea de-a treia mare adunare națională, în fruntea a 6.000 de oameni înarmați.

Avram Iancu și Munții Apuseni, simboluri ale libertății

Aici s-a decis adresarea Memoriului poporului român din Transilvania către Curtea de la Viena, în care se cerea egalitate de tratament între români și celelalte popoare din Imperiul Austro-Ungar, se decreta refuzul ca Transilvania să fie unită cu Ungaria și se înființa o armată proprie, formată din aproximativ 300.000 de oameni care să lupte pentru interesul național al românilor. Avram Iancu și Munții Apuseni sunt simboluri ale libertății, ale demnității și ale luptei pentru autodeterminare.

„Dedicarea unei zile speciale pentru Munții Apuseni nu are doar o semnificație simbolică, ci are și efecte administrative: am creat cadrul legal prin care autoritățile publice locale și centrale pot aloca fonduri publice pentru evenimente culturale desfășurate cu ocazia celebrării acestei zile”, a mai subliniat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Prin instituirea Zilei Munților Apuseni, se onorează o parte esențială din sufletul românesc. Este un gest de respect față de trecut, dar și un angajament ferm pentru viitor: de a proteja, promova și valorifica patrimoniul natural și cultural unic al României.

