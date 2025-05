Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial demisia din funcția de prim-ministru

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat în urma ședinței conducerii partidului că își depune demisia din funcția de premier.

Marcel Ciolacu a anunțat oficial că demisionează din fruntea Guvernului ca urmare a deciziei PSD de a rupe coaliția de guvernare. De asemenea, președintele PSD a precizat că partidul a decis să nu susțină niciun candidat în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

„Am luat decizia de a nu susține public unul dintre candidați. Fiecare simpatizant va vota după propria conștiință”, a declarat Ciolacu.

Anterior, premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că le va propune colegilor săi de partid ieșirea PSD din coaliția de guvernare și demisia sa din funcția de prim-ministru.



Consiliul Politic Național al PSD a programat, luni după-amiază, o ședință pentru a discuta despre rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale.



„Eu vreau să vă fac o declarație, cu ce intru să propun colegilor mei. După ce luăm niște decizii împreună cu colegii, o să vă anunț ce decizii am luat. După anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o coaliție de guvernare care are și majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul obiectiv - de a crea un guvern cu un prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc. Colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv - de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României. Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire, acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției, nu a intrat în turul 2”, a spus Ciolacu la sediul central al PSD, înainte de ședința conducerii partidului.



El a adăugat că, în consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial.



„Normal că astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, prim-ministrul coaliției, am să îmi depun demisia tot astăzi la președintele interimar al României”, a conchis Ciolacu.

Luni dimineața, primarul din Buzău a cerut demisia lui Ciolacu. Constantin Toma a susținut că Marcel Ciolacu ar trebui să își dea demisia în urma rezultatelor obținute de alianța PSD-PNL-UDMR, „cele mai proaste din istorie”, după ce Crin Antonescu nu a intrat în turul II al alegerilor prezidențiale.

