Ce a transmis Dan Tarcea la ieșirea din secția de votare. „Am votat cu acel candidat care poate să reprezinte România cu demnitate în fața liderilor lumii.”

Dan Tarcea a votat, duminică dimineața, la secția de votare, nr.16, în Cluj-Napoca. |Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Dan Tarcea a votat, duminică dimineața, la secția de votare, nr.16, în Cluj-Napoca. Viceprimarul a fost însoțit de membrii PNL Cluj.

„Am votat cu acel candidat care poate să reprezinte România cu demnitate în fața liderilor lumii. Am votat cu acel candidat care are cultură, cu acel candidat care are experiență, pentru că România nu are timp să facă experimente” , a declarat Dan Tarcea la ieșirea din secția de votare.

