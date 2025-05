Emil Boc, după ieșirea de la urne: „Am votat pentru o Românie demnă, europeană și echilibrată”

Emil Boc, după ieșirea de la urne: „Am votat pentru o Românie demnă, europeană și echilibrată”| Foto: Emil Boc - Facebook

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a votat la Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”.

„Am votat pentru o Românie demnă, europeană și echilibrată. Am votat cu un candidat care are capacitate să reprezinte România în UE. Mă bucur să văd ca avem o prezență bună la urne. În joc este destinul României pentru mulți ani de acum înainte. Sunt cele mai importante alegeri de la Revoluție încoace. Am un mesaj și pentru tinerii de 18 ani, în primul rând să meargă la vot și să conștientizeze faptul că nu mai sunt doar spectatori ai istoriei, ci parte a istoriei. Democrația nu se păstrează de la sine. Să fie și ei parte la România de mâine”, a declarat Emil Boc, la ieșirea de la urne.

