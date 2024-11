Alegeri parlamentare 2024. La Cluj, 20 de partide au intrat în cursa electorală.

În județul Cluj, în cursa electorală pentru alegerile parlamentare au intrat 20 de partide cu un număr total de 211 candidaţi.

În cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie au intrat, în judeţul Cluj, 20 de partide cu un număr total de 211 candidaţi, dar şi un candidat independent, potrivit datelor Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană (BECJ).

În judeţul Cluj, conform ordinii BECJ, au depus liste de candidaţi:

*Partidul Naţional Liberal,

*Partidul Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi,

*Partidul Social Democrat Unit,

*Uniunea Democrată Maghiară din România,

*Partidul România în Acţiune,

*Uniunea Salvaţi România,

*Partidul Patrioţii Poporului Român,

*Partidul S.O.S. România,

*Partidul Forţa Dreptei,

*Partidul Naţional Conservator Român,

*Alianţa pentru Unirea Românilor,

*Partidul Social Democrat,

*Partidul Oamenilor Tineri,

*Alianţa Naţional Creştină,

*Partidul Ecologist Român,

*Partidul Sănătate, Educaţie, Natură, Sustenabilitate,

*Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională,

*Partidul Noua Românie,

*Partidul Reînnoim Proiectul European al României

*Partidul Social Democrat Independent.

Partidele cu cei mai mulți candidați

Cele mai multe candidaturi, câte 19 (13 pentru Camera Deputaţilor şi 6 pentru Senat) le au Partidul Naţional Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul România în Acţiune, Uniunea Salvaţi România, Partidul S.O.S. România, Partidul Forţa Dreptei, Partidul Social Democrat, Partidul Reînnoim Proiectul European al României.

Partidele cu cele mai puţine candidaturi - câte una pentru Senat şi una pentru Camera Deputaţilor - sunt Alianţa Naţional Creştină, Partidul Ecologist Român, Partidul Noua Românie, Partidul Social Democrat Independent.

Celor 211 candidaturi din partea partidelor politice li se adaugă candidatul independent Sabin Sărmaş pentru Camera Deputaţilor.

-PNL Cluj deschide lista la Senat cu Mircea Abrudean, actualul Secretar General al Guvernului, iar la Camera Deputaţilor, pe primul loc se află Radu Moisin, deputat în funcţie.

-PSD Cluj deschide lista la Senat cu Alexandru Cordoş, secretarul executiv al organizaţiei, iar la Camera Deputaţilor, cu Răzvan Ciortea, prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene.

-UDMR Cluj îl are pe primul loc la Senat pe Tasnadi Istvan Szilard, fost subprefect al judeţului, iar la Camera Deputaţilor, pe deputatul Csoma Botond, preşedintele filialei judeţene.

-USR Cluj îl are pe primul loc pentru Senat pe Ciprian Rus, vicepreşedinte al organizaţiei judeţene, iar la Camera Deputaţilor, pe Oana Murariu, deputat şi preşedinta organizaţiei judeţene.

-AUR Cluj îl are pe locul întâi la Senat pe coordonatorul organizaţiei judeţene, Cristian Şipoş, iar la Camera Deputaţilor, pe Ramona Bruynseels.

-Partidul Forţa Dreptei deschide lista la Senat cu Adela Mârza, preşedintele Partidului Alternativa Dreaptă, iar la Camera Deputaţilor, cu fostul ministru al Agriculturii Adrian Oros.

Judeţul Cluj va avea patru senatori şi 10 deputaţi.

