Liderul PNL Nicolae Ciucă, la lansarea programului său prezidențial: „Amenințarea pentru România are un nume - coaliția toxică PSD-AUR”

Nicolae Ciucă și-a lansat miercuri programul prezidențial „România prosperă și sigură”. În România există ameninţarea „coaliţiei toxice dintre PSD şi AUR”, fapt ce „deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic”, iar rolul PNL este să oprească acest lucru, spune președintele PNL.

Valorile democratice sunt sub amenințare, iar ordinea mondială este în pericol. În România, spune liderul PNL Nicolae Ciucă, această amenințare poartă numele coaliției toxice dintre PSD și AUR, un PSD „aurit" care facilitează influențele externe și contribuie la declinul economic al țării.

Nicolae Ciucă, pentru o „Românie prosperă și sigură”

„Partidul Naţional Liberal m-a desemnat să candidez la preşedinţia României. Sunt copleşit de această onoare. Merg cu recunoştinţă pe urmele lăsate în politică de 150 de ani de marea şi admirabila familie liberală. Nu sunt urmaşul brătienilor, dar împărtăşesc pe deplin tradiţia lor patriotică. Admir cu toată fiinţa mea efortul lor neobosit de a moderniza România pentru că asta au făcut liberalii. Tuturor ne place să spunem că Partidul Naţional Liberal este partidul cu cea mai îndelungată istorie în România şi în Uniunea Europeană”, a afirmat Ciucă, la lansarea programului prezidenţial „România prosperă şi sigură”.

Nicolae Ciucă a spus că a fost soldatul, ofiţerul şi generalul Armatei Române şi a servit cu credinţă drapelul României, menţionând că a fost, apoi, ministrul Apărării, prim-ministru şi în prezent preşedintele Senatului.

România trebuie să transforme dificultățile în ocazii de dezvoltare

Ciucă a vorbit despre războiul „sângeros” de la frontieră, de criza economică care pândeşte la orizont şi de ascensiunea populismului şi extremismului în Europa şi în alte părţi ale lumii.

„Valorile democratice sunt ameninţate. Ordinea mondială este în pericol. În România, această ameninţare are un nume: coaliţia toxică dintre PSD şi AUR, un PSD aurit de fapt, care deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic ţării noastre. Este rolul nostru, celui mai mare partid liberal de dreapta, să oprim acest lucru. Am jurat să servesc şi să protejez ţara noastră, iar aceasta este cea mai bună modalitate de a o face. Cred că putem opri această ameninţare şi să ajutăm patria noastră să crească şi să prospere”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Potrivit candidatului PNL la prezidenţiale, esenţa programului său este ca România să transforme ameninţările în oportunităţi, poate şi crizele în avantaje.

„România poate şi trebuie să transforme dificultăţile în ocazii de dezvoltare, iar pentru asta daţi-mi voie să vă spun: e nevoie de un preşedinte adevărat. Preşedintele are cel mai mare rang politic şi cea mai mare putere simbolică. Nimeni în afara preşedintelui României nu poate genera şi susţine mai eficient o viziune de dezvoltare. Niciodată funcţia politică nu are creditul moral şi capacitatea de a împinge înainte un program naţional ambiţios şi de lungă durată. Preşedintele poate unifica societatea în jurul unui pact naţional, o poate unifica în jurul unei strategii naţionale de dezvoltare. Preşedintele poate presa guvernele să se ţină de termene şi să respecte angajamentele. Ei bine, când voi fi preşedintele României, exact asta am de gând să fac”, a mai afirmat Ciucă.

