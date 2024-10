Proiect de reindustrializare a României. Vasile Dîncu: „Clujul are şansa să devină un hub energetic important prin proiectul Tarniţa – Lăpuşteşti”.

Reindustrializarea, importantă pentru ca România să devină o ţară competitivă în Europa. Europarlamentarul Vasile Dîncu, preşedintele PSD Cluj, a declarat că judeţul Cluj ar putea să devină un hub energetic important prin proiectul Tarniţa – Lăpuşteşti.

De la stânga la dreapta – Răzvan Ciortea, senator şi candidat la Camera Deputaţilor, Alexandru Cordoş, consilier judeţean şi secretar executiv PSD Cluj, candidat la Senatul României, Vasile Dîncu, europarlamentar şi preşedintele PSD Cluj, Flaviu Turcu, preşedintele Asociaţiei pentru Diplomaţie Tehnologică şi Remus Lăpuşan, prim-vicepreşedinte PSD Cluj şi candidat la Camera Deputaţilor | Foto: monitorulcj.ro

Vasile Dîncu, europarlamentar şi preşedintele PSD Cluj | Foto: monitorulcj.ro

„Dacă ne uităm la raportul Draghi, Europa întreagă a pierdut din putere, din influenţă, din competitivitate. România are foarte multe oportunităţi pornind de la ceea ce ne spune şi raportul Draghi. Europa trebuie să facă un nou plan Marshall, o investiţie pe an în jur de 800 de miliarde de euro care să însemne inovaţie, competitivitate. Principala problemă în viitor a Europei va fi energia. În ultimii 30 de ani, România s-a cuplat mai puţin la ceea ce ar însemna încercarea de a reconstrui o serie de capacităţi de producţie pornind de la forţele proprii. Cererea de energie pentru viitor va fi de la 10 ori mai mare decât până acum. Avem cea mai mare şansă din Europa să ajungem la independenţă energetică şi chiar să fim exportatori. Din păcate, nu avem capacitatea de interconectare cu Europa. Proiectul Neptun Deep trebuie să fie pus cât mai repede în funcţiune. La Cluj pentru prima dată avem o mare şansă se devenim unul dintre hub-urile energetice cele mai importante. Guvernul a relansat proiectul Tarniţa – Lăpuşteşti. Proiectul ar însemna o echilibrare a sistemului energetic. Guvernul va căuta investitor pentru a susţine proiectul Tarniţa – Lăpuşteşti. Există în ţară mai multe microhidrocentrale. De asemenea, în Transilvania putem să refacem o serie de centre industriale. Avem şi alte posibilităţi. La Farmec am văzut un proiect de investiţie care este de foarte mare viitor. Sprijinim proiectul”, a declarat Vasile Dîncu, la o conferinţă de presă organizată sâmbătă, 19 octombrie, pe tema reindustrializării României, un proiect prioritar în programul de guvernare PSD.

Consilierul judeţean Alexandru Cordoş, secretar executiv PSD Cluj şi candidat la Senatul României, a declarat că România are nevoie de parcuri industriale.

Alexandru Cordoş, consilier judeţean şi secretar executiv PSD Cluj, candidat la Senatul României | Foto: monitorulcj.ro

„Discutăm despre reindustrializare prin dezvoltarea parcurilor industriale, reindustrializare prin promovarea brand-urilor locale şi reindustrializare prin asigurarea forţei de muncă. La Cluj avem parcuri industriale. Din păcate, sunt câteva şi lăsate în paragină, de exemplu la Feleac, la Câmpia Turzii, la Tetarom I. Administraţia locală nu a pus accent pe aceste lucruri. De asemenea, pentru reindustrializare este important şi învăţământul dual. Totodată, avem nevoie de un parteneriat solid între stat şi mediu privat. De cele mai multe ori aici lucrurile nu funcţionează. Farmecul este un brand românesc. El este deja înghesuit, exportă foarte mult. Au nevoie de relocare care costă aproximativ 20 de milioane de euro. Au teren undeva în zona Someşeniului. Se caută soluţii. La Huedin am propus de foarte multă vreme un parc industrial care să pună pe primul plan copiii din liceele tehnologice. La Huedin ar trebui să fie un parc pentru procesarea fructelor de pădure, pentru colectarea plantelor şi în general pentru depozitare, procesare şi livrare. Totodată, nu este posibil ca la Câmpia Turzii să fie doar un început de parc industrial”, a declarat Alexandru Cordoş.

„Turda era perla industriei Transilvănene”

Răzvan Ciortea, senator şi candidat la Camera Deputaţilor, a precizat că Turda era perla industriei Transilvănene.

Răzvan Ciortea, senator şi candidat la Camera Deputaţilor | Foto: monitorulcj.ro

„Este pentru prima dată când Guvernul are soluţii pentru reindustrializare. Turda era perla industriei Transilvănene, aveam fabrică de sticlă, ceramică, ciment. În prezent nu mai sunt. Turda absorbea forţa de muncă din zona limitrofă şi chiar şi din Cluj-Napoca. În acest program vorbim de 2 miliarde de euro. 500 de milioane de euro vor merge în industria de prelucrare, 1 miliard de euro se va duce în decarbonizarea proceselor de producţie şi în eficientizarea energetică. Este vorba de 100 de milioane de euro pe beneficiar în industria chimică. Parlamentarii ar trebui să aducă investitori”, a precizat Răzvan Ciortea.

Remus Lăpuşan, senator şi candidat la Camera Deputaţilor, a declarat că România are nevoie, pentru reindustrializare, de un parteneriat public-privat.

Remus Lăpuşan, prim-vicepreşedinte PSD Cluj şi candidat la Camera Deputaţilor | Foto: monitorulcj.ro

„Suntem pregătiţi pentru a face faţă la provocările din economia de piaţă. Cred că doar prin inovare putem să facem paşi serioşi în ceea ce priveşte implementarea unui asemenea proiect. România trebuie să îşi recâştige piaţa internă. De aici trebuie să pornim. Trebuie să fim la fel de relevanţi ca Polonia sau alte ţări din sud-estul Europei. Cred că pentru a recuceri piaţa internă trebuie să pornim de la ceea ce există, mai ales în zona de întreprinderi mici şi mijlocii. Cred că trebuie să existe un parteneriat public-privat. Trebuie să luăm tot ce avem în piaţa din Cluj şi să punem pe foaie. Există mijloace şi dorinţă. Mă bucur că susţinem proiectul”, a declarat Remus Lăpuşan, la conferinţa de presă.

„România, ultima din Europa la capacitatea de inovare”

Flaviu Turcu, preşedintele Asociaţiei pentru Diplomaţie Tehnologică, a declarat că România este de 7 ani pe ultimul loc în Europa la capacitatea de inovare.

De la stânga la dreapta - Vasile Dîncu, europarlamentar şi preşedintele PSD Cluj, Flaviu Turcu, preşedintele Asociaţiei pentru Diplomaţie Tehnologică şi Remus Lăpuşan, prim-vicepreşedinte PSD Cluj şi candidat la Camera Deputaţilor | Foto: monitorulcj.ro

„Nu vom putea vorbi despre reindustrializare, despre progres economic sau competitivitate fără tehnologie. Există o problematică a Europei în raport cu China, Israel, Statele Unite. În toate aceste ţări există modele cu câteva elemente clare pe care nu le putem evita pentru a fi competitivi. În reindustrializare este extrem de important să ne gândim la tehnologiile pe care le vom folosi. Înainte a fost un mod de a construi industria, acum este cu totul alt modul. Sper că va fi un plan de ţară şi că proiectul va fi socotit, măsurat de câteva ori şi apoi implementat. Este ultima mare şansă a României în acest secol. Tehnologia este rezultatul investiţiilor în educaţie, cercetare, dezvoltare. În ultimii 35 de ani putem caracteriza greu cercetarea. Funcţionăm în 2024 cu o lege a cercetării făcută în 2002 de Şerban Valeca. Avem peste 30 de modificări, dar nu am fost capabili să facem ceva în această direcţie. România este de 7 ani ultima din Europa la capacitatea de inovare. Trebuie să vedem domeniile tehnologice în care putem să fim jucători importanţi”, a declarat Flaviu Turcu.

