Daniel Buda, liderul PNL Cluj: „Incompetența Guvernului Ciolacu lovește adânc buzunarele românilor. Absorbția fondurilor europene, inacceptabilă!”

Incompetența Guvernului Ciolacu lovește adânc buzunarele românilor. De asemenea, situația absorbției fondurilor europene din România este inacceptabilă, a precizat Daniel Buda, liderul PNL Cluj.

Daniel Buda, liderul PNL Cluj | Foto: Daniel Buda - Facebook

„Incompetența Guvernului Ciolacu lovește adânc în buzunarele românilor. Fără îndoială că actuala situație a absorbției fondurilor europene este inacceptabilă! Într-o perioadă în care România ar fi trebuit să contabilizeze sume importante, realitatea arată că niciun euro nu a fost absorbit din exercițiul financiar european 2021-2027”, a transmis Daniel Buda.

„Este timpul să deschidem ochii”

Daniel Buda a explicat că sub guvernarea lui Marcel Ciolacu, PSD nu a atras niciun euro din fondurile structurale și de coeziune.

„Este timpul să deschidem ochii și să vedem adevărul! Sub guvernarea Marcel Ciolacu, PSD nu a atras niciun euro din fondurile structurale și de coeziune. ZERO. În timp ce PNL, sub conducerea premierului Nicolae Ciucă, a adus în țară cele mai mari sume din fondurile europene de la aderarea României în UE: 11,3 MILIARDE EURO! PNL a dovedit că SE POATE! Fără fonduri europene, nu există dezvoltare. Nu vrem ca PSD să dărâme tot ce am construit. Aici se vede clar diferența între Ciucă și Ciolacu: unul aduce rezultate, celălalt promisiuni goale. Trebuie să alegem o guvernare care știe să lupte pentru România, nu doar să promită!”, a mai precizat Daniel Buda.

