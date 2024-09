Daniel Buda, liderul PNL Cluj, despre portofoliul „negociat” de Ciolacu: „România are cel mai slab post de comisar european”

Portofoliul de comisar european pentru Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie, „negociat” de premierul Marcel Ciolacu pentru România a fost apreciat drept dezamăgitor de Daniel Buda, liderul PNL Cluj.

Daniel Buda, liderul PNL Cluj, despre portofoliul „negociat” de Ciolacu | Foto: Daniel Buda - Facebook

„Dacă România ar fi negociat așa cum ar fi trebuit, putea obține mult mai mult de la ceea ce înseamnă Comisia Europeană. Dacă portofoliul României ar fi fost negociat cu seriozitate de Marcel Ciolacu, împreună cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, care nu a fost implicat în acest proces, atunci nu am fi ajuns în situația în care România are un portofoliu lipsit de semnificație și putere din perspectiva atribuțiilor Comisiei Europene. Nu contest competențele Roxanei Mînzatu, însă din nefericire România are cel mai slab post de comisar pe care l-a avut de-a lungul timpului”, a declarat, sâmbătă, 21 septembrie, Daniel Buda, în cadrul unei intervenții într-o emisiune la TVR Cluj.

Roxana Mînzatu, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene

Roxana Mînzatu, candidata României, a primit postul de vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene.

Anunţul a fost făcut de Ursula von der Leyen, preşedinta executivului european.

„Sunt foarte bucuroasă să îi încredinţez Roxanei Mînzatu rolul de vicepreşedintă executivă pentru Competențe și Educație, Locuri de muncă și drepturi sociale, demografie. Ea se va concentra asupra acelor domenii care sunt esenţiale pentru a uni societatea noastră”, a declarat Ursula von der Leyen.

Valeriu Turcan, analist politic: „Banii și mizele mari sunt în altă parte”

Valeriu Turcan, analist politic, a precizat că portofoliul României de comisar european este unul „cu de toate, cu multe lucruri lucitoare, să ia ochii”.

„Un portofoliu cu de toate, pentru a putea fi bine prezentat acasa, în România. Multe lucruri lucitoare, să ia ochii. Dar atât. «Competențe, Educație, Locuri de Muncă de calitate și Drepturi Sociale».

Banii și mizele mari sunt în altă parte. A se compara portofoliul României cu:

Grecia - Transport

Danemarca - Energie

Estonia - Politică Externă și Politică de Apărare

Franța - Politici Industriale și Piață Unică

Italia - Politică de Coeziune și Dezvoltare Regională

Luxemburg - Agricultură și Alimentație

Polonia - Buget

Austria - Afaceri Interne și Migrație

Portugalia - Servicii Financiare

Slovacia - Comerț și Securitate Economică

Slovenia - Extindere”, a transmis Valeriu Turcan.

