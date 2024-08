Clujeanul Mircea Abrudean, la un an de când a preluat mandatul de secretar general al Guvernului

În luna iulie a acestui an, s-a împlinit un an de când Mircea Abrudean a preluat mandatul de secretar general al Guvernului.

În luna iulie s-a împlinit un an de când liberalul Mircea Abrudean a preluat mandatul de secretar general al Guvernului.

Mircea Abrudean și-a publicat raportul de activitate pe perioada iulie 2023 - august 2024.

Potrivit acestuia, activitatea sa s-a axat pe 10 piloni majori: Politici și programe, procesul de aderare la OCDE, E-guvernare și debirocratizare, laboratorul de inovare, Guvernare deschisă, dezvoltare comunitară, continuitate la Centrul Guvernului, finanțare pentru proiecte adresate minorităților, cultelor și românilor de pretutindeni, Guvernare corporativă. Dezvoltare durabilă.

Acestea sunt 10 domenii care asigură pentru România: Rezultate. Viziune. Stabilitate. Sustenabilitate. Digitalizare. Debirocratizare. Inovare. Simplificare. Efort susținut. Dezvoltare durabilă.

„Am primit cu mare responsabilitate rolul de a conduce o instituție a cărei activitate o cunoșteam din perioada în care am fost secretar general adjunct și despre care știam că este centrul guvernării, un aparat de lucru tehnic și riguros care asigură stabilitate și continuitate la Centrul Guvernului.

Într-un an de zile, Secretariatul General al Guvernului a implementat proiecte majore și are în derulare investiții care vor pune România pe harta țărilor cu rol major în asigurarea stabilității energetice, securității și debirocratizării.

Suntem coordonator de țară, alături de Ministerul Afacerilor Externe, în procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un club select al celor mai dezvoltate economii ale lumii, de altfel cel mai important obiectiv de țară după aderarea la Uniunea Europeană și NATO.

Cel mai mare beneficiu al aderării la OCDE îl reprezintă investițiile străine directe. Orice investitor va avea garanția unei economii performante și a unei administrații la cele mai înalte standarde de eficiență.

Ne-am asumat, instituțional, implementarea a 28 de jaloane și ținte din Planul Național de Redresare și Reziliență și suntem la zi cu toate.

Am închis anul acesta procesul de evaluare aferent aderării, derulat la nivelul Grupului de lucru pentru guvernare deschisă al OCDE, România fiind considerată aliniată la standardele Organizației în domeniul guvernării deschise și suntem în plin proces de elaborare și adoptare a Strategiei pentru Guvernare Deschisă. Sigur, mai sunt multe de făcut și este nevoie în continuare de efort susținut și profesionalism, dar suntem pe drumul cel bun, unul al valorilor europene, sustenabilității și construirii unui viitor sigur pentru generațiile viitoare”, a spus Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului României.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) este o instituție publică, în subordinea prim-ministrului, are personalitate juridică proprie și rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului, ale prim-ministrului, precum și reprezentarea Guvernului și a prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești.

Totodată, este ordonator principale de credite, respectiv are în coordonare/subordonare peste 35 de instituții/agenții/companii naționale. SGG a fost prima instituție din administrația centrală a cărei hotărâre de reorganizare a fost aprobată în ședință de Guvern.

Întregul raport de activitate poate fi consultat AICI.

