Aurelia Cristea, candidata PSD la Primăria Cluj-Napoca: „Am votat pentru asumarea, responsabilitatea şi curajul de a face la Cluj o administraţie performantă, transparentă şi deschisă dialogului”

Aurelia Cristea, candidata PSD la Primăria Cluj-Napoca, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru asumarea, responsabilitatea şi curajul de a face la Cluj o administraţie performantă, transparentă şi deschisă dialogului.

Aurelia Cristea, candidata PSD la Primăria Cluj-Napoca | Foto: Oleg Ghilas – monitorulcj.ro

„Am votat pentru asumarea, responsabilitatea şi curajul de a face la Cluj-Napoca o administraţie performantă, transparentă în relaţia cu cetăţeanul şi deschisă dialogului. Am votat pentru ca oraşul nostru să devină un oraş al clujenilor, prietenos cu familiile, cu copiii, cu adulţii, cu persoanele vârstnice, dar şi cu persoanele cu dizabilităţi. Am votat pentru o echipă solidă dedicată binelui comun al oraşului şi judeţului nostru. Am votat pentru a avea o voce puternică în Europa, pentru ca România să aibă o echipă eficientă la Bruxelles. Am votat, dragi clujeni, cu credinţa că în cele din urmă binele învinge, binele făcut generaţiilor tinere şi orientat spre copii şi nepoţii noştri”, a declarat Aurelia Cristea la ieşirea din secţia de vot.

