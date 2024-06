Vot la 18 ani. „Primul vot e extraordinar! Am simțit că pot face o schimbare”. Un milion de tineri votează pentru prima dată.

Un milion de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani votează pentru prima dată la alegerile locale și europarlamentare. „Am simțit că pot face o schimbare”, spune David, clujeanul pentru care primul vot a fost „extraordinar”.

Potrivit datelor oficiale, la alegerile locale și europarlametare de duminică, un milion de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani pot vota pentru prima dată.

„La cei 18 ani, am simțit că pot face o schimbare”

După cum arată David, un tânăr de 18 ani care a votat pentru prima oară în municipiul Cluj-Napoca, prin intermediul votului tinerii nu doar participă la viața politică, ci pot reprezenta o forță a schimbării în bine.

Potrivit acestuia, primul vot a fost extraordinar, chiar dacă nu a fost lipsit de emoții.

„La ora 7 fix am prezentat buletinul pentru a primi buletinele de vot. Am intrat în cabină tremurând. Când am pus ștampila, am văzut că nu e așa greu. Am simțit că eu pot face o schimbare, că eu, la cei 18 ani ai mei, pot să fac ceva. Eu astăzi am făcut ceva ce nu se putea face în România, am făcut ceva pentru care oamenii au murit ca eu să o pot face. Primul vot e extraordinar și sunt 100% sigur că următoarele o să fie la fel”, a declarat David pentru monitorulcj.ro

În judeţul Cluj sunt aşteptate, duminică, la secţiile de votare, pentru alegerile locale şi europarlamentare, 615.100 de persoane, la care se adaugă 5.160 de cetăţeni străini, din ţări ale UE.

Au fost amenajate în judeţ 674 de secţii de votare - 290 în mediul urban şi 384 în mediul rural.

Unde votezi în Municipiul Cluj-Napoca

La locale, alegătorii votează la secţiile la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puţin 60 de zile înainte de data scrutinului.

Cetățenii care doresc să își exercite dreptul de vot la alegerile locale și europarlamentare care se vor desfășura duminică, 9 iunie 2024, pot verifica unde se află secția de votare la care sunt arondați accesând site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

În această pagină trebuie doar introdusă denumirea străzii domiciliului sau reședinței pentru a putea afla cu exactitate numărul secției de votare, denumirea și adresa acesteia.

VEZI AICI delimitările secţiilor de votare din MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.

Se poate vota cu un act de identitate valabil, emis de statul român, şi anume cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).



Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite la locale doar de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care îşi exercită dreptul de vot în ţară.

La europarlamentare, în cazul în care în ziua scrutinului alegătorul nu se află în localitatea de domiciliu, el poate vota la orice secţie din ţară, fiind înscris în listele electorale suplimentare.

Votarea a început duminică la ora 7:00 şi se încheie la ora 22:00.

