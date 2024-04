Emil Boc, despre candidatura pentru un nou mandat la Primăria Cluj-Napoca: „Nu am ezitat nicio secundă”

Decizia lui Emil Boc de a candida, din nou, pentru un nou mandat la Primăria Cluj-Napoca a fost luată de mult timp.

Decizia lui Emil Boc de a candida, din nou, pentru un nou mandat la Primăria Cluj-Napoca a fost luată de mult timp. La un post de radio local, primarul Clujului a precizat că nu a avut nicio reținere să ia această decizie.

„Decizia am luat-o de mult. Nu am ezitat nicio secundă în privința asta, a candidaturii. Chiar dacă a fost, într-un fel, grea, având în vedere că întotdeauna ți se prezintă alternative, nu am avut nicio reținere. Mă reprezintă și chiar dacă muncesc mult, când fac ceva din plăcere nu simt oboseala”, a spus Emil Boc.

De asemenea, edilul a vorbit și despre cea mai mare satisfacție pe care o poți avea în viața publică.

„Pot să spun că-mi place ceea ce fac, chiar dacă asta îmi consumă 7 zile din 7, 14-16 ore pe zi. Repet, cât timp o faci cu plăcere și vezi rezultatele, vezi un zâmbet de mulțumire din partea oamenilor, pentru mine și echipa mea, ai cea mai mare satisfacție în viață publică. Un mesaj de mulțumire de la cei care apreciază că-ți dai silința și faci un efort”, a mai comentat Emil Boc.

Întrebat despre contracandidații săi pentru Primăria Cluj-Napoca, Emil Boc a afirmat că cetățeanul va decide, până la urmă, cine merită să fie primar.



„Eu întotdeauna îmi voi respecta toți contracandidații. Stăpânul suprem este cetățeanul, care va face diferența. Este o formă de respect pentru clujeni pentru că mulți oameni vin să arate ceea ce știu. Este o competiție onestă și suntem ceea ce propunem, ceea ce am făcut și, evident, electoratul are mereu dreptate”, a conchis Emil Boc.

