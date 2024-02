Bursele școlare și programele sociale din educație, dezbătute de social democrații clujeni

Social democrații clujeni au dezbătut, în cadrul unei întruniri la care a participat și secretarul de stat în Ministerul Educației Florin Lixandru mai multe teme care vizează domeniul învățământului.

Social democrații clujeni au discutat pe marginea unor teme din domeniul educației Foto: monitorulcj.ro Anca Colibășanu

La discuții au participat reprezentanți din educație - profesori și directori de școli- și reprezentanți ai PSD Cluj. „Am participat la o întrunire cu reprezentanții Organizației cadrelor didactice din cadrul filialei locale PSD Cluj, o întâlnire la care au participat colegi cadre didactice, directori de unități de învățământ, dar și membri ai organizației locale PSD Cluj, la un schimb de idei pe tema educației, un domeniu care ne preocupă pe noi toți, cei din Partidul Social Democrat. Educația și sănătatea sunt pe primul loc între prioritățile noastre, asigurarea incluziunii și echității în educație sunt principii fundamentale după care ne ghidăm în activitatea pe care noi o desfășurăm. A fost o întâlnire destul de utilă, am prezentat pe de o parte, direcțiile de acțiune ale Ministerului Educației în ce privește asigurarea echității în educație și a incluziunii și totodată, am primit și un feedback din partea colegilor, cu precădere din mediul rural cu privire la problemele cu care se confruntă unitățile de învățământ pe care le reprezintă.



Am adus în discuție programele sociale pe care Ministerul Educației le implemenetează pentru a asigura echitatea în educație, cum ar fi programul național O masă sănătoasă, bursele acordate elevilor, transportul elevilor, s-a pus în discuție problema burselor. La acest moment lucrăm la actualizarea cadrului legal pentru anul școlar 2024-2025 și orice propunere venită din interior este binevenită pentru reprezentanții MInisterului Educației”, a declarat Florin Lixandru.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: