Deputatul PNL de Cluj Radu Moisin nu a decis, încă, dacă va candida pentru un nou mandat în Parlament

Deputatul liberal clujean Radu Moisin spune că nu a decis încă dacă va candida pentru un nou mandat în Parlamentul României sau ce va face „în viitor”.

„Nu am luat nicio decizie (n.red – în privința unei viitoare candidaturi), activitatea mea este foarte dinamică și presupune să fiu în permanență activ, nu am avut timp să stau liniștit să reflectez, să mă gândesc ce va fi în viitor. (…) Nu s-a stabilit o țintă exactă în ce privește mandatele de viitori parlamentari, dar ne dorim să obținem cel puțin același număr de voturi ca și la alegerle parlamentare din 2020. Nu știu ce înseamnă în mandate, pentru că depinde și de prezența la vot. Eu sincer sper să fie o prezență mai bună în acest an. În 2020 a fost în jur de 30 la sută. Or, o democrație stabilă, solidă nu poate exista în condițiile unei prezențe la vot de 30 la sută. Înțeleg nemulțumirea și supărarea cetățenilor pe clasa politică dar atâtea opțiuni de vot sunt încât oricine poate să găsească o soluție. Sper ca prezența să fie mult mai mare de 30 la sută. Suntem mult sub media europeană”, a declarat Radu Moisin, în cadrul unei conferințe de presă.

În opinia sa, cel mai puternic adversar, la Cluj, la alegerile din acest an va fi USR: „Cel mai puternic adversar pentru noi la Cluj este partidul care a făcut cel mai mult rău Clujului și anume USR, care în scurta perioadă în care a fost la guvernare a obținut performanța - între ghilimele fie spus - de a scoate centura metropolitană din PNRR. Eu sunt cel care a prezentat documentele în care am arătat cum la începutul guvernării ministrul Ghinea spunea în scris că este centura metropolitană în PNRR, iar la finalul guvernării cu USR ați văzut, au scos-o în mod absolut netrasparent din PNRR. Ar fi un pericol pentru Cluj ca ei să devină mai puternici aici”.

