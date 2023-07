Pol de dreapta, pentru alegerile din 2024. Tomac: „Am avut mai multe întâlniri cu lideri USR”

Eugen Tomac, liderul PMP, îndeamnă la unificarea opoziției de dreapta înaintea alegerilor din 2024. El spune că a avut deja mai multe întâlniri cu liderii USR.

Vlad Botoș - USR și Eugen Tomac - PMP. FOTO: Facebook/ Eugen Tomac

Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP), a subliniat nevoia de a uni forțele opoziției democratice de dreapta pentru a forma un singur pol politic în țară, în alegerile din 2024. Tomac a dezvăluit că PMP a acceptat invitația Uniunii Salvați România (USR) de a iniția un dialog în vederea creării unui pol de dreapta pentru anul 2024, capabil să ofere o alternativă credibilă și puternică față de actuala guvernare.

Tomac a atras atenția asupra provocării militare de la frontierele țării, o amenințare pentru securitatea și stabilitatea regiunii, motiv pentru care liderul PMP consideră crucial că e esențial ca România să aibă conducători capabili să facă față tuturor provocărilor, indiferent că sunt regionale sau interne.

„Aș vrea să menționez nevoia de a coagula opoziția democratică de dreapta în România într-un singur pol politic. Noi am luat decizia de a răspunde invitației primite din partea Uniunii Salvați România de a începe un dialog cât mai strâns astfel încât anul 2024 să regăsească partidele de dreapta într-o singură construcție politică, care să ofere o alternativă politică la ceea ce avem acum la putere. România traversează o perioadă destul de complicată, la fel ca toată Europa, din mai multe motive, dar evident că presiunea cea mai mare o pune pe noi acest conflict militar care se află la frontierele României. Această provocare transmisă de Kremlin ne vizează direct și vizează NATO, este un mesaj cât se poate de clar și o încercare de a spori tensiunea în regiune. Din acest punct de vedereeste foarte important să înțelegem riscurile la care suntem expuși și să le oferim românilor o lalternativă credibilă, o alternativă capabilă să facă facă față tuturor provocărilor prin care trece România, nu doar cele regionale, nu doar cele interne”, a declarat Eugen Tomac, președintele PMP, într-o conferință de presă, la Cluj.

„Pomeni electorale”, din buzunarele românilor

Tomac a criticat Guvernul Ciolacu pentru măsurile recente privind mărirea taxelor și impozitelor în mai multe sectoare ale economiei, subliniind că acestea contrazic declarațiile președintelui că, în timpul mandatelor sale, nu vor fi majorate taxele. Liderul PMP a evidențiat că guvernul PSD-PNL propune politici bazate pe „pomeni electorale”, solicitând populației să acopere găurile din buget prin contribuții suplimentare.

„Vedem că, deși președintele Iohannis a spus de nenumărate ori că atât timp cât va fi el președinte, în România nu se vor mărti taxe și nu vor crește impozitele, iată că guvernele pe care le-a instalat, cu aceste lucruri se ocupă fix în aceste zile. Vine un an electoral, un an plin de pomeni și oferta Guvernului PSD-PNL este una singură: îi invită pe români să mai aducă ceva bani de acasă în plus la buget pentru a acoperi găurile și, evidfent, acești bani să fie risipiți în pomeni electorale. Acesta este singurul program politic pe care îl are actuala putere și din punctul nostru de vedere este foarte important să începem acest dialog”, a mai spus Tomac.

Dialog la nivel local între cele două formațiuni politice

PMP a început deja dialogul cu mai multe partide politice regionale și naționale, în vederea unificării opoziției de dreapta, a mai arătat Tomac, subliniind că sunt necesare voci credibile de dreapta, inclusiv în Cluj-Napoca, pentru a aduce plus valoare acestui proiect.

„Am fost, în ultimele săptămâni, în patru județe, unde am avut întâlniri cu sute de aleși locali ai PMP, unde au participat și lideri USR. Am avut asemenea întâlniri la Craiova, Ploiești, Arad, Constanța. În luna septembrie, vom organiza un eveniment regional și în această regiune, cu 1.000 de participanți, cu un mesaj foarte puternic prin care vom încerca să arătăm românilor că nu doar zgomotul există în România, ci există și oameni politici care înțeleg perfect situația prin care trecem și vin cu o alternativă pe care poporul român o așteaptă. Eu cred că România caută soluții și așteaptă o ofertă serioasă, pentru că PNL și PSD nu pot oferi o perspectivă predictibilă românilor. Noi suntem ferm angajați într-o asemenea construcție și cred că putem oferi o construcție care poate să adune laolaltă nu doar formațiunile noastre, ci și altele. Suntem în dialog cu mai multe partide politice regionale, unele dintre ele vor fuziona cu PMP. Avem nevoie de voci credibile de dreapta, inclusiv aici, la Cluj-Napoca, există voci credibile, de dreapta, care pot oricând aduce plus valoare unui asemenea proiect”, a adăugat liderul PMP.

Întâlniri între PMP și USR au avut loc și la Cluj-Napoca, a declarat președintele PMP Cluj, Cristian Vasile Lungu.

„Am avut întâlniri și la Cluj, în luna februarie sau martie. Lucrurile se leagă mai greu, dar se leagă. Am găsit acolo oameni foarte deschiși, respectuoși. Odată ce o să avem întâlnirea aceea regională, lucrurile vor curge altfel și vom crea un grup de lucru al liderilor USR-PMP”, a arătat Lungu.

