Viorel Băltărețu, USR Cluj: „Proiectul pasajului de pe Tăietura - Turcului e neviabil”

Deputatul USR Cluj, Viorel Băltărețu, a prezentat informații despre proiectul de construcție a pasajului peste calea ferată de pe Tăietura Turcului.

Viorel Băltărețu a prezentat informații despre proiectul de construcție a pasajului peste calea ferată de pe Tăietura Turcului. FOTO: Facebook/ Viorel Băltărețu

Liderul USR Cluj-Napoca, Viorel Băltărețu, a arătat, într-o conferință de presă, că pasajului peste calea ferată de pe Tăietura Turcului este neviabil și a adus argumente împotriva actualei forme a proiectului, susținute de Primăria municipiului.

Mai mult, a cerut o reacție promptă din partea autorităților implicate, atrăgând atenția asupra urgenței situației: la final de iunie expiră termenul asumat de constructor pentru depunerea proiectului.

„Pasajul are două obiective: să fluidizeze traficul în zona Tăietura Turcului și să ofere pietonilor și bicicliștilor o traversare în siguranță a căii ferate. Proiectul propus de Primăria Cluj-Napoca nu asigură realizarea completă a niciunuia dintre cele două obiective. După ce, în prima sa formă era neviabil tehnic (includea o rampă de 14%), proiectul a fost simplificat: s-a redus numărul căilor de acces la pasaj și s-a revenit la trecerea la nivelul căii ferate pentru pietoni și bicicliști. Ca atare, nici în această a doua iterație proiectul primăriei nu e viabil, din trei motive. În primul rând, se vor crea blocaje în trafic. Apoi, cei care circulă în direcțiile Gruia și Baciu / Tetarom / centura metropolitană, nu vor avea acces la pasaj. Nu mai puțin important, pietonii nu vor putea traversa sau ajunge în siguranță în gara ce se va construi lângă pasaj”, a arătat Băltărețu.

Deputatul a amintit că, încă din 2021, a atras atenția autorităților asupra soluției incomplete pentru pasaj și le-a solicitat să pună la dispoziția clujenilor, în mod transparent, documentația actuală a proiectului, care să fie analizată în dezbatere publică.

„În ultimii doi ani, am consultat specialiști locali în proiectare și execuție de infrastructură de transport. Așa am aflat că administrația locală are la dispoziție un proiect alternativ, ce optimizează atât aspectele tehnice, cât și pe cele financiare sau de timp. Acest proiect include soluții reale atât pentru fluidizarea traficului, cât și pentru traversarea subterană de către pietoni”, a spus deputatul clujean.

El a prezentat beneficiile proiectului alternativ:

Durata de execuție mai mică, respectiv de 18 luni față de 30 de luni;

Eliminarea completă a trecerii la nivel cu calea ferată;

Conectarea tuturor fluxurilor de circulație pe pasaj (fără cozi la barieră);

Costuri mult mai mici de execuție – 38 milioane de lei, față de 73 milioane de lei proiectul primăriei;

Pasajul subteran cu rampe de acces garantează o circulație fluidă și modernă pentru pietoni, bicicliști și persoane cu dizabilități;

Străzile afectate în timpul construcției: 5 străzi, în loc de 9 străzi (75% din timpul de execuție se va face fără afectarea majoră a acestor străzi);

Respectarea tuturor standardelor în vigoare.

„Azi, în numele clujenilor, cer domnului Boc să facă public proiectul în lucru, care urmează să intre în avizare în foarte puțin timp. Secretomania specifică marii birocrații românești ne sufocă și în Cluj-Napoca. Clujenii merită să știe ce li se întâmplă și să se poată implica în deciziile ce le afectează calitatea vieții”, a mai adăugat Viorel Băltărețu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: