Reforma administrativă a României. Boc: „Demersul nu poate fi oprit. Mai devreme sau mai târziu reorganizarea se va face”

Reorganizarea teritorială este necesară pentru a eficientiza și debirocratiza aparatul administrativ. Emil Boc susține că pentru a implementa reforma administrativă, Guvernul ar putea pica la o eventuală moțiune de cenzură. Chiar și într-un asemenea context, reorganizarea teritorială merită făcută.

Boc: „După cum apa este necesară vieții, așa reforma administrativă este necesară României”/Foto: AMR - Asociația Municipiilor din românia Facebook.com

Recent, mediul de afaceri a lansat un apel către autoritățile centrale prin care cere reorganizarea teritorială a României: comasarea și scăderea numărului de județe la 15 și redefinirea comunelor și orașelor.

Proiectul reformei administrativ-teritoriale a României a fost adus în discuție în repetate rânduri de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Reorganizarea administrativ-teritorială a țării este un proiect la care eu țin foarte mult, din dublă perspectivă”, a declarat vineri, primarul Clujului, în cadrul unei intervenții radio.

„Pentru că l-am pregătit în perioada când eram prim-ministru, dar n-am mai reușit să-l promovez din cauza crizei economice din 2012.

Iar în calitate de președinte al Asociației Municipiilor din România, împreună cu colegii mei susțin cu toată convingerea acest demers ca pe un proiect necesar. După cum apa este necesară vieții, așa reforma administrativă este necesară României pentru a putea respira administrativ, debirocratiza, cu o economie de cheltuieli și eficient.

Iată de ce este atât de necesară această reformă administrativă, prin comasarea comunelor etc.”, a declarat Emil Boc, vineri, la un post local de radio.

Reforma administrativă a României, din perspectiva Clujului

Ultima reformă administrativ teritorială a ţării s-a realizat în 1968. Reorganizarea teritorială este necesară cu atât mai mult cu cât localitățile mici nu pot asigura în prezent servicii de calitate cetățenilor în urma accesării proiectelor majore de infrastructură.

„Reforma ar presupune comasarea acelor comune care din venituri proprii nu pot să-și acopere cheltuielile cu salariile și cu utilitățile de bază și cu un minim de necesar de servicii publice pentru populație.

Deci, dacă administrația nu este capabilă din ceea ce adună să asigure aceste chestiuni minimale, evident, atunci trebuie să se unească cu o altă comună, să pună împreună resursele de care dispune pentru a funcționa pe mai departe.

Dacă nu poți face asta, înseamnă că vei sta cu mâna întinsă la stat, nu vei putea dezvolta proiecte de infrastructură, nu vei putea oferi oamenilor servicii și calitate a vieții.

Cum văd eu discuția despre reducerea cheltuielilor bugetare? Nu sunt în măsură să dau lecții la nimeni, dar pot spune ce am făcut în calitate de prim-ministru. Am eliminat pensiile speciale, am interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, am comasat peste 200 de agenții guvernamentale, am redus aparatul bugetar și aveam pe masă proiectul reformei administrative al țării, dar pe care nu am reușit să îl mai promovez din cauza crizei politice.

Poate e nevoie să cadă un guvern în țara asta pentru a face reforma administrativă.

Poate vă șochează ce spun, dar e necesar ca să se înțeleagă cât de importantă este această reformă administrativă, pentru ca România să nu mai fie sufocată de cheltuieli administrative inutile, de birocrație.

Regret că nu am apucat să intru în Parlament cu proiectul de reformă administrativă a țării și reorganizarea teritorială, chiar cu riscul ca guvernul să pice la moțiunea de cenzură.

Acest demers nu poate fi oprit. Mai devreme sau mai târziu reforma administrativă se va face. Însă cu cât mai devreme, cu atât mai bine”, a arătat Emil Boc.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și mai multe organizații patronale cu sute de membri cer autorităților reorganizarea teritorial-administrativă a țării pentru reducerea aparatului birocratic.

De asemenea, la solicitarea premierului, ministerele au inițiat un plan de reducere a cheltuielilor, după ce ANAF a avut în primul trimestru încasări mai mici cu 4,7 miliarde de lei față de programul asumat.

Reducerea de cheltuieli solicitată ministerelor vizează o economie financiară pentru a păstra ținta de deficit bugetar asumată de Guvern.

